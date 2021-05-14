【大行點睇】4月貨幣增速降並不代表人行收水 中金指房地產以外融資需求開始轉弱

人行早前公布4月信貸數據，增長遜市場預期。中金發表報告指，隨著貨幣政策正常化，4月新增信貸較去年同期減少屬意料之內，而貨幣增速下降，並不代表貨幣政策收緊。該行認為，信用增速放慢除了與去年同期高基數有關外，亦由於4月財政支出速度較慢。

中金又指，4月居民部門貸款反映房地產需求有硬需，預期內地調控力度不會放寬。至於上月企業新增貸款新增7,552億元人民幣，增幅按年下降，中長期貸款按年增加但幅度放慢，顯示非房地產融資需求或有轉弱的跡象。

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