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【好想去旅行】HK Express推「早鳥優惠2.0」　288元起飛泰韓台　無限次免費更改航班

商業 12:45 2021/05/14

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HK Express將於5月17日至23日加推「早鳥優惠2.0」，旅客只需以優惠票價288元起，即可從亞洲區內12個航點揀選心水目的地。（HK Express facebook圖片）

HK Express早前推出「早鳥優惠」反應熱烈，決定再加推「早鳥優惠2.0」，由2021年5月17日09:00至5月23日23:59，旅客只需以優惠票價288元起（不包括燃油附加費、機場稅項及其他額外收費），即可從亞洲區內12個航點揀選心水目的地。

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旅遊日期為2021年11月1日至2022年6月20日期間，較首輪推廣更長更具彈性。可選擇之航點包括布吉、曼谷、清邁、首爾、釜山、濟州、峴港、芽莊、暹粒、寧波、台中和塞班島。

HK Express表示，疫情過後「報復式」旅遊勢將成風，然而旅客卻會較從前更加重視安排上的靈活性，因此「早鳥優惠2.0」將為旅客提供方便且富彈性的安排，包括免費升級至「靈活飛」票價類別以尊享無限次免費更改航班（必須於2022年12月31日前出發）、優先辦理登機手續、優先處理託運行李服務和快捷登機安排。顧客於訂購機票時只需選擇「靈活飛」，即可獲享上述禮遇（來回航班可節省400元）。倘若出現航班取消情況，則可獲安排全數退款。

此外，旅客如於2021年年底前預訂機票及出發，皆可獲贈「免費COVID-19旅遊保險計劃」以作旅遊保障，包括高達10萬美元的「COVID-19海外醫療住院費用」、最多14天之每天100美元「COVID-19住院現金津貼」及24小時支援熱線。

【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣

責任編輯：朱悅瀅

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