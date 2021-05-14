【有盈退休】曾智華：退休男女形象「大分瓶」

退休，真是一個寫之不竭的話題。一方面，筆者自己有第一身的退休經驗。另外，同期退休的朋友也有百計，可以近距離觀察每個人的變化。

筆者發覺，男女行政人員在退休後的變化，可以用「大分瓶」來形容！

「大分瓶」（Impossible Split）是保齡球術語，即10個保齡球瓶，中間幾個先被擊倒，剩下左右兩邊距離極遠的，絕難補中，因「大纜都扯唔埋。」

小弟發覺，男行政人員退休，失去權力，失去舞台，失去角色。甚至，失去表現機會之後，多會出現負面變化。準確形容，是阿叔化、阿伯化及老化！

男性退休後或走極端

男性天生（絕大部份）愛威、愛叻，以及好勝。故此，在職場上多有爭權情況。在商場上，則一定奪利。因爭到權，奪到利，等如打勝仗，威風八面。基於此，在鬥爭長，大多數奮不顧身。事實上，專注搏鬥時，雄赳赳的風範，特別吸引異性傾慕。

職場上，一套剪裁得體的西裝，就是男行政人員的戰衣。職銜及責任，就是他的舞台。

退休後，一切隨之消失。再穿「戰衣」也多餘。陷入沒有機會再威、再認叻、再表現的「慘況」，的確很難適應。於是，紛紛埋堆，天天圍爐取暖回想「昔日威風史」。然後，是妒忌心作祟，對後起之秀看不順眼。

這種外型、這種心態，進一步令退休男進入越來越離地的死胡同。慢慢，開始放棄，不剃鬚，不keep fit，穿橡筋佬褲涼鞋四圍走。自此，已變「大分瓶」的極端一邊。

女行政人員又如何？結果剛剛相反。基於愛美是女性畢生的「使命」，在職時，工作繁忙壓力大，那可天天花大量時間護膚做瑜伽買靚衫跳舞keep fit？

又哪來時間插花、畫畫、彈琴，令自己更有氣質？

雖被迫在職場搏鬥，其實，大部份女性皆冇興趣攞威認叻，自然不熱衷權力及銜頭。尤其子女長大後，更熱切希望提早退休嘆世界做其少奶奶。

女行政人員一退休，心情大解放，快樂的人必定美麗。於是，就變成「大分瓶」中的另一極端了。