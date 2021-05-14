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[異動股] 阿里去年盈利增速放緩至1% 績後挫近半成險守200元

股樓投資 14:35 2021/05/14

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阿里巴巴(09988)公布去年業績。受累反壟斷罰款，集團截至3月止年度純利約1,503億元人民幣，按年升１％，盈利增長大幅放緩。阿里績後捱沽低見200.2元，截至1時45分報204元跌4.3%。

【大行點睇】希慎投得銅鑼灣商業地王 即獲摩通建議增持 目標價上調至34元  詳情請看【下一頁

阿里指，全年度收入7172億元人民幣，同比增長41％。若不考慮自去年10月開始合併高鑫零售的影響，收入將同比增長32％。阿里巴巴生態體系的全球年度活躍消費者達到超過10億名，內地零售市場年度活躍消費者8.1億名，增加8,500萬名。於３月內地零售市場移動月活躍用戶9.2億名，較去年3月增加7,900萬名。全年度阿里巴巴生態體系的商品交易額（GMV）為8.1萬億元，包括內地零售市場GMV7.49萬億元，以及跨境及全球零售市場和本地生活服務GMV。

阿里首席財務官武衛表示，預期2022年度總收入將會超過9,300億元人民幣，計劃將2022年度所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，這將有助增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

阿里主席兼首席執行官張勇表示，公司的三大戰略包括內需、全球化及高科技都會進行投入，因三個領域都看到巨大的增長機會。張勇又指，早前市場監管局的反壟斷罰款，阿里上市以來首次錄得季度經營虧損，但公司對處罰「誠懇接受，堅決服從」，今次罰款使得阿里能夠更深刻審視平台經濟發展和社會發展的關係，更好地服務消費者，商家和合作夥伴。

【大行點睇】首季盈利遜預期銷售勝預期 大行仍睇好華虹半導體？   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

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