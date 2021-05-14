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驗收大埔海日灣1300呎單位 空心問題最扣分 門縫可攝入5元硬幣

股樓投資 17:51 2021/05/14

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是次驗收單位為3房間隔，分別有主人套房、兩個房間，另設有工人房，單位也附設露台。驗樓師先由單位露台開始，露台為落地玻璃趟門，並連接至客廳，採光度高，但康Sir發現，露台趟門膠不貼，出現空隙，打風落兩時有機會出現漏水情況出現。

香港購入一手新樓，驗樓步驟是不可或缺。《iMoney》日前偕驗樓師詹濟南徒弟、工程監督師陳智康（康Sir），驗收位於大埔白石角的海日灣一期，實用面積約1,300平方呎的3房單位。私樓一般都會附設多件電器、鋪設地板；康Sir驗畢後指，單位最主要為露台有較多小問題，就整體而言全屋有不少空心磚問題，總評分為76分。

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單位設有兩個浴室，一個是位於主人房內的套廁，另一個則是位於客廳位置的客廁。康Sir指兩個浴室都沒有太大問題，只是浴室有較多空心磚，近企缸的空心磚會有積水影響衞生；亦有機會在天氣急劇轉冷時鬆脫，就該單位而言，他建議發展商應直接更換。

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整個單位中，全屋有不少地方出現空心磚問題，包括於浴室，房間及露台也有出現空心磚的情況。在鋪磚細項評分中，100分為滿分的話，單位只獲37.5分。

此外，單位內有房間的窗戶都出現崩花情況，「雖然沒有安全問題，但如果窗有崩花，最好都換一換。」康Sir補充，如果窗玻離出現崩位及崩花有別，前者超於1.2mm，按中國標準計，便會有結構性安全問題。

節錄自706期《iMoney Focus》精明裝修。

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撰文 : 黎淑雯、陳楚琨

詹濟南 驗樓 財務自由 DJ 中國

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