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【旅遊氣泡】邱騰華：新加坡稱旅遊氣泡很大機會延期　新加坡推禁堂食二人限聚、股指跌3%

Hot Talk 14:19 2021/05/14

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邱騰華：新加坡稱星港旅遊氣泡很大機會不能如期啟動

「星港旅遊氣泡」或再次成泡影。商經局局長邱騰華表示，今日與新加坡交通部長溝通後，因應新加坡的疫情，「星港旅遊氣泡」很大機會不能如期於5月26日啟動。邱騰華稱，下周初會與新上任的新加坡交通部長再溝通，屆時會確認旅遊氣泡的確實安排。香港去年11月因應本地第四波疫情而叫停「星港旅遊氣泡」，上月底宣布重新啟動時間表。

邱騰華預計需時14日再重新考慮啟動星港旅遊氣泡，重申新機制下設有「熔斷機制」，而根據目前疫情情況，新加坡很大機會下周無法達到啟動旅遊氣泡的要求，因此提前向市民預告。

新加坡近期出現本土感染群組，新加坡政府今日公布，由星期日（5月16日）至6月13日起，推行禁堂食、二人外出限聚令以及盡量安排在家工作等安排，當局解釋，樟宜機場發現群組感染後，不少曾到機場人士已在社區流動。

新加坡海峽時報指數最新跌2.9%至3032點，新加坡航空股價大跌7%。

圖看星港旅遊氣泡原訂實行重點

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國泰航空 （00293） 至今日中午股價升0.2%，暫報6.41元，成交1550萬元。國泰航空股價未受大影響，最新仍升0.2%。

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港股 旅遊氣泡 新加坡 邱騰華 國泰航空 國泰航空（00293）

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