【旅遊氣泡】新加坡稱星港旅遊氣泡很大機會延期　周日推禁堂食二人限聚、國泰盡快通知乘客（第二版）

▲ 邱騰華：新加坡稱星港旅遊氣泡很大機會不能如期啟動

新加坡新冠病毒感染個案回升，「星港旅遊氣泡」極大機會再成泡影。商經局局長邱騰華今日表示，與新加坡現任交通部長溝通後，因應新加坡的疫情，「星港旅遊氣泡」很大機會不能如期於5月26日啟動。邱騰華稱，下周初會與新上任的新加坡交通部長再溝通，屆時會確認旅遊氣泡的確實安排。香港去年11月因應本地第四波疫情而叫停「星港旅遊氣泡」，上月底宣布重新啟動時間表。

邱騰華預計需時14日再重新考慮啟動星港旅遊氣泡，重申新機制下設有「熔斷機制」，而根據目前疫情情況，新加坡很大機會下周無法達到啟動旅遊氣泡的要求，因此提前向市民預告。

新加坡近期出現本土感染群組，周四新增34宗新個案，7天平均數為24宗。新加坡政府今日公布，由星期日（5月16日）至6月13日起，推行食群禁堂食、二人外出限聚令以及盡量留家工作（WFH）等封城措施，當局解釋，樟宜機場發現群組感染後，不少曾到機場人士已在社區流動。

新加坡海峽時報指數最新跌2.9%至3032點，新加坡航空股價大跌7%。

圖看星港旅遊氣泡原訂實行重點

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國泰航空 （00293） 至今日中午股價升0.2%，報6.41元。國泰航空股價未受旅遊氣泡再受挫影響，收市升0.3%至6.42元。

國泰航空回應本報查詢時稱，正密切留意往返香港及新加坡「航空旅遊氣泡」的發展，如有任何有關「航空旅遊氣泡」航班的最新資訊，會盡快通知乘客。

據國泰航空網站，公司目前也有來往新加坡的直航航線。

（第二版更新國泰回應、新加坡新防疫措施）

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記者：賴奕羚、麥德銘