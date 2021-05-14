【業績|瑞聲科技】瑞聲科技升4.3% 首季淨利潤5.32億元增逾9倍勝預期、管理層：毛利率40%是長遠目標 對WLG鏡頭有信心（第二版）

▲ 瑞聲科技淨利潤達5.32億元 按年增長逾9倍勝預期

瑞聲科技 （02018） 公布今年首季業績，首季股東應佔溢利達5.32億元（人民幣，下同），對比去年同期增長909.6%；季內收入達42.92億元，按年增長20.6%；每股基本盈利0.44元，對比去年同期為0.04元。

績後股價最多升逾半成

而瑞聲2019年首季股東應佔溢利4.32億元，若與2019年同期對比，增長達23.1%。

瑞聲出業績後，股價抽升半成，最高見43.3元，收市報42.55元，升4.3%，成交7.98億。

WLG鏡頭暫不取代主流鏡頭產品

瑞聲科技投資者關係總監黃美娟表示，光學業務將是公司未來主力發展的方向，第一個WLG玻塑混合鏡頭項目已經落地量產，目前仍有數個相關項目正在接洽。她又指，WLG鏡頭現時不會取代主流塑膠鏡頭產品，但因在相同鏡片數目下，WLG鏡頭的成像品質更高，因此對其未來仍很有信心。

晶片短缺有望下半年得到緩解

晶片短缺持續大半年，首席財務官郭丹表示，上游市場對公司業績的影響，在去年下半年已經開始體驗，預計晶片短缺的問題會在下半年得到緩解，今年年底局勢希望能有較大改善。而公司仍將毛利率達至40%作為長遠目標，但並不是公司發展過程中的唯一目標。

大宗商品價格急升 對公司毛利沒有很大負面影響

近期，不少大宗商品價格急升，被問及是否影響公司毛利，董事總經理莫祖權指，公司在原材料採購上有一定經驗，進行大量的預先採購，相信對整體毛利沒有很大的負面影響。

公司首季毛利達13.37億元，按年增長62.5%；毛利率達31.1%，按年增加8個百分點。

瑞聲表示，智能手機市場需求回暖，海外主要客戶的銷售旺季在去年第四季延遲開始，國內安卓手機市場滲透率亦逐步提升，推動公司收入大幅增長。

聲學業務毛利率升至37.4% 解決方案滲透至中低端機型

聲學業務銷售額按年上漲47.5%至21億元，整體毛利率達37.4%，增長11.4個百分點，公司表示，随着立體聲以及多聲道方案，成為旗艦手機和折疊手機的標配，並逐步滲透至中低端機型，预期聲學行業的市場規模將会提升。瑞聲的小腔體標準化聲學模組預計在今年第二季度陸續開始出貨，在安卓產品占比也將持續上升。

光學業務毛利率達36.3%

光學業務的銷售額按年增長175.7%至6.74億元，毛利率同比增長18.1個百分點至27.8%，當中塑膠鏡頭毛利率達到36.3%，模組業務毛利率在第一季度也已經轉正。

另外，電磁傳動及精密結構件首季銷售額按年下跌27.3%至12.3億元，主要由於主要客戶電磁傳動產品單價下降，以及金屬中框業務出貨量下降所致。

（第二版更新管理層回應）

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記者：梁安琪