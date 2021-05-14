【業績|瑞聲科技】瑞聲科技升4.3% 首季淨利潤達5.32億元 按年增長逾9倍勝預期

▲ 瑞聲科技淨利潤達5.32億元 按年增長逾9倍勝預期

瑞聲科技 （02018） 公布今年首季業績，首季股東應佔溢利達5.32億元（人民幣，下同），對比去年同期增長909.6%；季內收入達42.92億元，按年增長20.6%；每股基本盈利0.44元，對比去年同期為0.04元。

而瑞聲2019年首季股東應佔溢利4.32億元，若與2019年同期對比，增長達23.1%。

瑞聲出業績後，股價抽升半成，最高見43.3元，收市報42.55元，升4.3%，成交7.98億。

公司首季毛利達13.37億元，按年增長62.5%；毛利率達31.1%，按年增加8個百分點。

瑞聲表示，智能手機市場需求回暖，海外主要客戶的銷售旺季在去年第四季延遲開始，國內安卓手機市場滲透率亦逐步提升，推動公司收入大幅增長。

聲學業務銷售額按年上漲47.5%至21億元，整體毛利率達37.4%，增長11.4個百分點，公司表示，随着立體聲以及多聲道方案，成為旗艦手機和折疊手機的標配，並逐步滲透至中低端機型，预期聲學行業的市場規模將会提升。瑞聲的小腔體標準化聲學模組預計在今年第二季度陸續開始出貨，在安卓產品占比也將持續上升。

光學業務的銷售額按年增長175.7%至6.74億元，毛利率同比增長18.1個百分點至27.8%，當中塑膠鏡頭毛利率達到36.3%，模組業務毛利率在第一季度也已經轉正。

另外，電磁傳動及精密結構件首季銷售額按年下跌27.3%至12.3億元，主要由於主要客戶電磁傳動產品單價下降，以及金屬中框業務出貨量下降所致。

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記者：梁安琪