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【異動股】金斯瑞：高瓴資本逾30億入股、控股股東減持　股價大升22%

股市 16:31 2021/05/14

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【異動股】金斯瑞：高瓴資本認購新股和控股股東部分持股　復牌彈

生物科技股金斯瑞 （01548） 開市前短暫停牌，待發出內幕消息的公告，中午公告和高瓴資本達成的交易協議。金斯瑞表示，金斯瑞控股股東會向高瓴資本出售約6179萬股股份、每股作價18.658元，連同高瓴資本以同樣價格認購1.03億股新發行股本，高瓴資本將持有金斯瑞已擴大後股本8%或1.65億股，合計涉資約30.8億元。

金斯瑞表示，可從高瓴資本認購事項獲得19.21億港元，認為可增加集團的財務靈活性，並加強對研發及產能的投資能力。

另外，金斯瑞表示，高瓴資本將認購公司旗下的Probio Cayman A類優先股，涉資1.5億美元。另外，公司表示，與傳奇生物（美：LEGN）訂立認購協議，發行及出售2081萬股傳奇股份，代價為3億美元，另外向買方發行認購證，可購買最多1000萬股，行使價為2億美元。

完成兩項交易後，金斯瑞在Probio Cayman的股權將攤薄至82.95%，而持有傳奇生物的股權將攤薄至58.31%。

金斯瑞年初至今表現良好，年初至今累升74%，停牌前報19.64元，最新市值384億元。金斯瑞復牌後股價發力大升，收市升22%，收報23.9元，成交9.95億元。

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編輯：麥德銘

港股 金斯瑞生物科技（01548） 停牌 生物科技股 異動股 生物科技

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