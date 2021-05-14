  • 33°C
香港時間 : 2021514日 (五) 14:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】金斯瑞：高瓴資本認購新股和控股股東部分持股　復牌曾彈升12%

股市 13:12 2021/05/14

分享：

金斯瑞短暫停牌

生物科技股金斯瑞 （01548） 開市前短暫停牌，待發出內幕消息的公告，中午公告和高瓴資本達成的交易協議。金斯瑞表示，金斯瑞控股股東會向高瓴資本出售約6179萬股股份、每股作價18.658元，連同高瓴資本以同樣價格認購1.03億股新發行股本，高瓴資本將持有金斯瑞已擴大後股本8%或1.65億股。

金斯瑞表示，可從高瓴資本認購事項獲得19.21億港元，認為可增加集團的財務靈活性，並加強對研發及產能的投資能力。

另外，金斯瑞表示，高瓴資本將認購公司旗下的Probio Cayman A類優先股，涉資1.5億美元。另外，公司表示，與傳奇生物（美：LEGN）訂立認購協議，發行及出售2081萬股傳奇股份，代價為3億美元，另外向買方發行認購證，可購買最多1000萬股，行使價為2億美元。

完成兩項交易後，金斯瑞在Probio Cayman的股權將攤薄至82.95%，而持有傳奇生物的股權將攤薄至58.31%。

金斯瑞年初至今表現良好，年初至今累升74%，停牌前報19.64元，最新市值384億元。金斯瑞復牌後曾升12%，高見22元，最新報20.6元，升5%，成交已逾1.1億元。

相關文章

金斯瑞CAR-T療法在歐洲遞交上市申請 歐洲當局批准加速評估

【業績│CAR-T股】金斯瑞去年經調整虧損13億 藥明巨諾蝕逾3億

【CAR-T新藥】金斯瑞：旗下細胞淋巴瘤藥獲批臨床試驗

編輯：麥德銘

港股 金斯瑞生物科技（01548） 停牌 生物科技股 異動股 生物科技

上一篇文章

【業績|出口】敏華全年多賺17%至19億元、派息增逾3成　績後股價升逾8%

下一篇文章

【新股IPO】順豐房託2191超額認購4倍　一手中籤率60%（附分配結果）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？