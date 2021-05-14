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【疫市營商】迪士尼電影線上和線下新策略　「尚氣」將獨家在戲院上映45天　黑寡婦擬於串流平台首映

商業 14:00 2021/05/14

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全球戲院業過去因疫情多次停業，影響電影上映之餘，改變電影過去上映模式。更有部份荷里活電影。選擇率先在串流平台上映。但隨着疫情緩和，情況又開始轉變。

據CNBC報道，迪士尼旗下Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇（Shang-Chi and the Ten Rings）》，以及迪士尼負責發行的另一部電影《爆機自由仁（Free Guy）》，將於戲院獨家上映45天。

迪士尼旗下Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇（Shang-Chi and the Ten Rings）》將於戲院獨家上映45天。

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迪士尼行政總裁Bob Chapek表示，由於消費者的信心和入場看電影的情況，讓他決定該兩部電影，獨家在戲院上映45天。

雖然迪士尼有上述的決定，但亦另有其他電影選擇先在串流平台播放。例如：《幻險森林奇航（Jungle Cruise）》將於7月30日在串流平台上首映。至於大熱Marvel電影《黑白魔后（Cruella）》《黑寡婦（Black Widow）》，亦考慮先在串流平台首播。

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責任編輯：馬意文

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