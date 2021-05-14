【疫市擴充】韓流持續 Pizza Maru登陸荃新天地　推「全民拉芝」遊戲送手工啤

▲ Pizza Maru在荃新天地開第3間分店，推出「全民拉芝」活動，以及新店每日只限售20份韓國五行薄餅系列。（Pizza Maru提供圖片）

韓國薄餅專門店Pizza Maru在港再開第3間分店，登陸荃新天地Citywalk。為慶祝新店開業，推出「全民拉芝」活動，送指定韓國得獎手工啤酒，每日名額10名；以及新店每日只限售20份韓國人氣五行薄餅 「Maru 5 」系列。

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由即日起至6月30日，Pizza Maru 推出新店限定「全民拉芝」遊戲，參加者只需堂食時選購任一款口味芝加哥薄餅即可參加活動，成功拉出10cm以上芝士，並上傳拉芝照片至個人社交平台並Hastag #全民拉芝 #PizzaMaru #PizzaMaruTW，即可獲送指定韓國得獎手工啤酒，每多5CM可獲送多1杯，每日名額十位。

Pizza Maru五行薄餅系列，包括肉食五行Maru Meaty 5 (12吋)$228及經典五行 Maru Original 5 (12吋)$208，1個薄餅集5款口味，只限於荃新天地Citywalk新店中發售，每日限售20份，售完即止。

五行薄餅系列以Pizza Maru獨有在韓國榮獲國家專利的健康麵團加入墨魚汁(以墨魚汁、黑米、小球藻以及12種天然穀物，混合後低溫發酵至少24小時) 製成黑色餅底，加上五種不同口味的配料相輔相乘，酸、辣、甜、香多重滋味。

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責任編輯：朱悅瀅