【熱話手遊】4月全球手遊收入排行　iOS VS Android玩家大不同

▲ 市場調研機構Sensor Tower日前發表2021年4月全球熱門手遊收入Top 10，排在Play Store的首兩位：《Coin Master》、《Garena Free Fire》均沒打入iOS平台Top 10。

市場調研機構Sensor Tower日前發表2021年4月全球熱門手遊收入Top 10，顯示收入榜首的手遊由《王者榮耀》奪得。還揭露iOS及Android玩家的興趣大不同！

數據顯示，蘋果App Store與Google Play Store的遊戲收入均在4月創新高，合計賺取了72億美元（約560億港元），營收仍持續增長。其中以位於榜首的《王者榮耀》表現最為搶眼，單月就賺取2.58億美元（約20億港元），當中96%收入來自中國。

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Coin Master成Android玩家最愛

綜合兩個平台的排名，僅次於《王者榮耀》的手遊是《PUBG Mobile》（絕地求生），其餘順序為：《賽馬娘》、《Roblox》、《Coin Master》、《原神》、《萬國覺醒》、《Candy Crush Saga》、《部落衝突》、《Garena Free Fire》。

另比較兩個平台的Top 10排行發現，排名在蘋果App Store第一的《王者榮耀》並沒有打入Google Play Store 的Top 10。而排在Play Store的首兩位：《Coin Master》、《Garena Free Fire》均沒打入iOS平台Top 10。

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責任編輯：張寶燕