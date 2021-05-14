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【債券市場】首季全球債務市場減少1.7萬億美元 兩年半以來首次下跌

股市 11:56 2021/05/14

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國際金融協會指出，首季全球債務市場減少1.7萬億美元，兩年半以來首次下跌

國際金融協會（Institute of International Finance， IIF）公布，今年首季度全球債務市場減少1.7萬億美元（約13.2萬億港元），規模縮減至289萬億美元，是兩年半以來首次出現下跌，主要受來自發達市場的債務減少所致，不過新興市場的債務水平則創新高。

報告指出，新興市場的債務水平增加6000億美元，總規模超過86萬億美元，創歷史新高，但增長速度亦明顯放緩，主要因財政約束，新興國家政府債務增長放緩所致。

金融類債務是債市下降的主要源頭，下跌的1.7萬億美元債務中，金融類債券佔比接近一半，而政府債務則繼續增加。

另外，去年全球債務與GDP之比升幅超過36個百分點，但今年首季度該數據僅上升1個百分點，略高於360%。國際金融協會預計，因全球發債低於疫情爆發前的水平，經濟逐漸復甦，預計今年債務與GDP之比將會有所下降。

國際金融協會可持續研究主管Emre Tiftik表示，儘管全球融資狀況仍然強勁，但與疫情相關的開支增加、收入減少，令很多新興市場國家的債務負擔加重，包括菲律賓、南非、印度、印度尼西亞以及土耳其。

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記者：梁安琪

經濟 疫情 債券 金融 新興市場

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