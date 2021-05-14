  • 31°C
香港時間 : 2021514日 (五) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】英研究：12周後打次劑 病毒抗體高3.5倍

環球社會熱點 12:05 2021/05/14

分享：

英國政府早前無視藥廠建議，決定延遲為國民接種第2劑新冠疫苗，以讓更多人接種先接種首劑疫苗，提高新冠疫苗接種率。英國有研究發現，延遲接種可能有好處。數據顯示，80歲或以上人士接種次劑輝瑞疫苗時間延長至12周，病毒抗體水平高出3.5倍。

日本疫苗接種率近3%富國中最低 點解民眾唔肯打？ 【下一頁】

伯明翰大學與公共衛生署（PHE）合作的一項研究發現，在相隔12周接種第2劑輝瑞疫苗人士所產生的新冠病毒抗體，較相隔3周接種次劑疫苗人士高出3.5倍。研究認為，由於體內的病毒抗體水平會隨時間減少，若延長兩劑疫苗接種時間，可為人體繼續提供保護力。

研究人員分析175名80歲以上人士接種首劑新冠疫苗後的血液樣本，參與者分為兩組，相隔3周及12周接種次劑疫苗，並再次抽驗血液樣本。結果顯示，所有實驗者都有針對刺突蛋白的病毒抗體，但在12周後接種次劑疫苗的群組中，發現他們體內的抗體水平，較另一組高出3.5倍。研究負責人之一帕里（Helen Parry）博士指，研究證明把接種兩劑輝瑞疫苗間隔延長至11至12周，會大大提升老人家的抗體反應高峰值。

輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用 【下一頁】

PHE流行病學顧問阿米爾塔林加姆(Gayatri Amirthalingam)博士指，研究充分證明英國延遲接種次劑疫苗的決定正確，所有國民必須完成接種兩劑疫苗，以提供額外保護作用。

英國在推出疫苗接種計劃的前幾周，決定延遲接種第2劑疫苗，讓更多長者及長期病患者接種首劑疫苗。當局此舉備受爭議，因藥品及保健品管理局（MHRA） 批准緊急使用輝瑞及阿斯利康疫苗時，是基於兩劑疫苗接種間隔3至4周的臨床實驗結果發出建議。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】歐盟：輝瑞Moderna可對抗印度變種病毒
2021/05/13
【新冠疫苗】歐盟：輝瑞Moderna可對抗印度變種病毒
【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用
2021/05/13
【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
2021/05/13
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
日本疫苗接種率近3%富國中最低 點解民眾唔肯打？
今日
日本疫苗接種率近3%富國中最低 點解民眾唔肯打？
美國CDC更新防疫指引 打完疫苗多數場合唔使戴口罩
今日
美國CDC更新防疫指引 打完疫苗多數場合唔使戴口罩

你可能感興趣

【新冠疫苗】歐盟：輝瑞Moderna可對抗印度變種病毒
11:47 2021/05/13
【新冠疫苗】歐盟：輝瑞Moderna可對抗印度變種病毒
【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用
14:18 2021/05/13
【新冠疫苗】輝瑞阿斯利康混針或更易有副作用
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
11:56 2021/05/13
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
疫情 傳染病 大學 英國 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 輝瑞 AstraZeneca（美：AZN） 疫苗

上一篇文章

【英國王室】哈里剖白肯接受心理治療 全靠愛妻梅根鼓勵

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間12:00）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招