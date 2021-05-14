【輝瑞疫苗】英研究：12周後打次劑 病毒抗體高3.5倍

英國政府早前無視藥廠建議，決定延遲為國民接種第2劑新冠疫苗，以讓更多人接種先接種首劑疫苗，提高新冠疫苗接種率。英國有研究發現，延遲接種可能有好處。數據顯示，80歲或以上人士接種次劑輝瑞疫苗時間延長至12周，病毒抗體水平高出3.5倍。

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伯明翰大學與公共衛生署（PHE）合作的一項研究發現，在相隔12周接種第2劑輝瑞疫苗人士所產生的新冠病毒抗體，較相隔3周接種次劑疫苗人士高出3.5倍。研究認為，由於體內的病毒抗體水平會隨時間減少，若延長兩劑疫苗接種時間，可為人體繼續提供保護力。

研究人員分析175名80歲以上人士接種首劑新冠疫苗後的血液樣本，參與者分為兩組，相隔3周及12周接種次劑疫苗，並再次抽驗血液樣本。結果顯示，所有實驗者都有針對刺突蛋白的病毒抗體，但在12周後接種次劑疫苗的群組中，發現他們體內的抗體水平，較另一組高出3.5倍。研究負責人之一帕里（Helen Parry）博士指，研究證明把接種兩劑輝瑞疫苗間隔延長至11至12周，會大大提升老人家的抗體反應高峰值。

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PHE流行病學顧問阿米爾塔林加姆(Gayatri Amirthalingam)博士指，研究充分證明英國延遲接種次劑疫苗的決定正確，所有國民必須完成接種兩劑疫苗，以提供額外保護作用。

英國在推出疫苗接種計劃的前幾周，決定延遲接種第2劑疫苗，讓更多長者及長期病患者接種首劑疫苗。當局此舉備受爭議，因藥品及保健品管理局（MHRA） 批准緊急使用輝瑞及阿斯利康疫苗時，是基於兩劑疫苗接種間隔3至4周的臨床實驗結果發出建議。

責任編輯：郭麗明