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最易受環境影響百大城市　99個在亞洲

環球政經 17:34 2021/05/14

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英國風險顧問公司Verisk Maplecroft（VM）日前發布有關環起風險評估報告，全球100個最受環境影響的地市中，亞洲城市佔了99個，當中包括空氣污染和自然災害。

據《彭博》報道，是次對全球576個城市進行評估，並列出100個最易受環境影響的城市，亞洲城市佔了99個，而位於南美洲的秘魯首者—利馬，亦在百大名單內。在亞洲城市當中，內地佔有37個城市；印度則佔有43個城市。

報告分析部分城市主要受影響的一個因素中，印尼首都雅加達位居綜合風險之首。在全球生態風險最高的前20座城市中，印度就佔了13個，這亦歸因於空氣和水質污染嚴重；非洲城市面臨著氣候變遷帶來的最嚴峻風險；內地廣州及東莞易受洪水氾濫；日本大阪和東京則最易受地震和颱風的影響。

Verisk Maplecroft環境與氣候變化負責人Will Nichols表示，許多城市面臨的重大危險是氣候變化將如何加劇與天氣有關的風險。「當你發展業務時，也要將環境風險作為主要考慮因素；這將有助於投資者更清晰地了解投資決策的成本和收益。」

 

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責任編輯：黎淑雯

首都廣場 The Capital 市盈率 首都 水質污染 水災 颱風

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