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美國CDC更新防疫指引 打完疫苗多數場合唔使戴口罩

環球社會熱點 11:29 2021/05/14

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美國疾控中心更新防疫指引，指民眾完成接種新冠疫苗後，在大多數公共場所都不需戴口罩。

美國加緊推動民眾接種新冠疫苗之際，美國疾控中心更新防疫指引，指民眾完成接種新冠疫苗後，在大多數公共場所都不需戴口罩。已完成新冠疫苗接種的美國總統拜登，也改為不戴口罩出席記者會。

日本疫苗接種率近3%富國中最低 點解民眾唔肯打？ 【下一頁】

接種疫苗注意事項

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​​​​​疾控中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）周四（13日），於白宮記者會上宣布更新有關戴口罩的指引。

華倫斯基指出民眾完成接種疫苗就可不戴口罩和不保持社交距離，出席所有規模的室内及室外活動。但已打疫苗的民眾乘坐公共交通工具時，仍要佩戴口罩。

她表示美國人普遍都希望可恢復正常生活，而確診數字較疫情高峰時已有下降跡象，因此認為可以適度放寬防疫措施。

拜登（Joe Biden）在上任前已完成接種兩劑新冠疫苗，他周四也跟隨CDC新指引，不佩戴口罩出席戶外記者會。拜登形容美國長期與疫情鬥爭以來，能宣布不用戴口罩是美好的一天。

變種病毒佔日本9成個案 重症風險高達1.4倍 【下一頁】

據Axios周四報道，美國過去一周平均每日新增少於4萬宗確診個案，較前一周大幅減少21%，反映疫情已大幅緩和。美國的新冠患者死亡數字也下降至每日平均約600宗，遠低於今年1月疫情高峰時的每日平均3,400多宗。

根據美國CDC數據，美國近45%的成年人已完成接種疫苗，近59%的成年人已最少接種一劑疫苗。專家認為確診、住院及死亡率等數字大幅下降，是與接種疫苗進度有關。

責任編輯：鄭錦玲

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