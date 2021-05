【英國王室】哈里形容王室生活 似「真人show」及動物園

英國哈里王子與夫人梅根早前接受專訪大爆王室內幕,雙方關係似乎已經公開分裂。哈里周四(13日)參加節目宣傳時,形容王室生活似電影「真人show」(The Truman Show)及動物園。他亦談及童年回億,表明不希望兒子阿奇經歷自己過往的痛苦,甚至表明早已不想履行王室公職

哈里(Prince Harry)周四參與美國演員謝潑德(Dax Shepard)的Podcast節目,宣傳與奧花雲費(Oprah Winfrey)合作﹑即將播出的紀錄片「你看不見的我」(The Me You Can't See)。哈里再次談及王室生活,並形容有如電影「真人show」及動物園的混合體。

哈里亦談及童年,表示不希望阿奇(Archie)會經歷自己年幼時接受過的苦痛,希望打破惡性循環。哈里指父親王儲查理斯(Prince Charles)的成長及與祖父母英女王伊利沙白二世及已故王夫菲臘親王(Prince Philip)的相處,導致父親選擇遵循前人方法教育自己。所以哈里立心改變,舉家搬到美國。不過,哈里亦表明並非要指摘任何人。

哈里更指在20多歲時,因為想起已故母親戴安娜王妃(Princess Diana)的經歷,明白自己根本不希望履行王室公職。哈里表示當時人前強顏歡笑,人後只能默默忍受,同時逐漸了解整個王室運作及經營模式,自此更下定決心不希望成為一份子。

責任編輯:吳漢培