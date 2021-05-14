【英國王室】哈里形容王室生活 似「楚門的世界」同動物園

英國哈里王子與夫人梅根早前接受專訪大爆王室內幕，雙方關係似乎已經公開分裂。哈里周四（13日）參加節目宣傳時，形容王室生活似電影「楚門的世界」（The Truman Show）及動物園。他亦談及童年回億，表明不希望兒子阿奇經歷自己過往的痛苦，甚至表明早已不想履行王室公職

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哈里（Prince Harry）周四參與美國演員謝潑德（Dax Shepard）的Podcast節目，宣傳與奧花雲費（Oprah Winfrey）合作﹑即將播出的紀錄片「你看不見的我」（The Me You Can't See）。哈里再次談及王室生活，並形容有如電影「楚門的世界」及動物園的混合體。

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哈里亦談及童年，表示不希望阿奇（Archie）會經歷自己年幼時接受過的苦痛，希望打破惡性循環。哈里指父親王儲查理斯（Prince Charles）的成長及與祖父母英女王伊利沙白二世及已故王夫菲臘親王（Prince Philip）的相處，導致父親選擇遵循前人方法教育自己。所以哈里立心改變，舉家搬到美國。不過，哈里亦表明並非要指摘任何人。

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哈里更指在20多歲時，因為想起已故母親戴安娜王妃（Princess Diana）的經歷，明白自己根本不希望履行王室公職。哈里表示當時人前強顏歡笑，人後只能默默忍受，同時逐漸了解整個王室運作及經營模式，自此更下定決心不希望成為一份子。

責任編輯：吳漢培