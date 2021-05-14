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【股市熱話】 50倍槓桿出事 20歲網民炒燶柴犬幣 10分鐘輸70萬

理財智慧 21:44 2021/05/14

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虛擬貨幣升得快，跌得也急，投資者一個不留神已損手爛腳。有網民近日在討論區以「炒幣炒到輸咗幾十萬」為題，指自己以槓桿炒虛擬幣，因價格在10分鐘內跌40%，一鋪清袋輸清70萬積蓄。

事主炒燶柴犬幣經歷：

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事主在事後不斷安慰自己「當買個教訓，20歲重新嚟過」，但同時表示「唔可以同屋企人或朋友講，只可以自己接受，好大壓力、好辛苦。」他又指「曾經以為自己好勁，可以賺到啲錢，諗住書都唔讀，工都無返一年幾，只是間唔中做兼職」。

【股市熱話】初哥去年尾入市新經濟股 帳面蝕35％ 輸十幾萬感心痛 網民：玩股票心很累！【見下頁

不少網民對事主只得20歲而有70萬本金可輸，感到驚訝，但亦認為尚且年輕，未來有大把日子可追這70萬元，「20歲就有幾十萬、有能力搵得返嘅使乜驚」、「好過40、50歲炒股輸身家，買個經驗啫」、「唔係借人錢爭人錢就得啦。你有的是青春，時間幾多錢都買唔返，好好振作，重新出發，散下心平靜下先。」

【姜濤經濟圈】虛擬貨幣熱潮 竟連姜濤幣、Mirror幣都有 持有人數急增【見下頁

不過也有網友指50倍槓桿是賭太大，認為事主不值得可憐，「成副身家去玩妖幣，你唔輸人地點贏錢，你咁樣玩同賭大細無分別，人地賭大細都會分注減少風險啦」、「玩正幣點輸？
又要貪又無料，下場就係清袋，當交學費啦」

其他網友回應：

睇開啲，拉長一世人去睇，你依家只係短期震盪，2008金融海嘯，用左2年就返去2008高位，舊年3月大跌，3兩個月又all time high。

你同我朋友差唔多，見到ig啲牛市股神日日出post，心都雄埋，尾水先衝入場，結果玩乜都輸

炒賣願賭服輸，冇欠債咪得

其實係咪新手炒股都會輸錢，2月尾開始買，除咗一開始個禮拜，一直keep住輸每日都懷疑自己係咪適合炒股

【延伸閱讀】【5月部署】光證續看好港股全年表現   建議留意稀缺增長股和低估值板塊  本月重點推薦11股【見下頁

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記者：李兆明

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