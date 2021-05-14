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【港股市況】恒生指數高開154點　阿里巴巴績後跌半成、友邦升逾3%（不斷更新）

股市 09:43 2021/05/14

分享：

科技股有資金低吸支持，加上美債息回落，道指反彈433點，納指升0.7%。港股今早反彈高開154點，恒生指數開報27872點。恒生科技指數跌0.7%，報7548點。阿里巴巴 （09988） 績後跌逾5%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌近7%；友邦 （01299） 績後升逾3%；美團 （03690） 跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【09：43】嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌穿700元水平，跌逾7%，低見696元創上市後新低。

【09：37】長實 （00001） 升1%，高見50.4元。長實買李嘉誠基建資產及回購計劃獲至少77%股東同意通過。

【李嘉誠增持】長實通過收購李嘉誠基金會資產　清洗豁免剛越75%門檻（第二版）

【09：34】科技股向下，ATMXJ普遍逆市下跌，阿里巴巴 （09988） 績後跌逾4%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 則升1%。

【09：33】順龍 （00361） 今早續升四成，破頂高見0.33元，暫為升幅最大股份。

【09：32】友邦 （01299） 早段升逾4%，高見100.4元。

【09：27】新東方 （09901） 跌近一成，開報90.5元破底。

【09：26】中芯國際 （00981） 績後高開3.2%。

【中芯國際】中芯國際首季多賺148% 料全年收入、毛利率表現勝早前預期

【09：22】恒生指數開報27872點，升154點。恒生科技指數跌0.7%，報7548點。阿里巴巴 （09988） 績後跌逾5%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌近7%；友邦 （01299） 績後升逾3%；美團 （03690） 跌逾2%。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利增長18%遜預期 2022財年所有新增利潤用於商家及投資

【BILIBILI業績】嗶哩嗶哩美股低港9.7%　首季經調整淨虧損6.66億元人民幣勝預期　主席：直播仍有高速增長、不擔心激烈競爭（第二版）

【09：13】期指開報27788點，升266點或近1%。

【08：58】恒指黑期升204點，報27919點；道指期貨升86點，報34024點。

【08：50】MSCI中國指數高位回落兩成　步入技術性熊市

【08：20】阿里影業設立全新潮玩業務品牌「錦鯉拿趣」

【08：10】中國黃金國際首季虧轉盈　淨利潤5700萬美元

【07：45】友邦首季新業務價值10.5億美元　按年升19%

【07：45】港股ADR收報27701點，跌16點或0.06%。滙豐 （00005） ADR折合報48.41元，升0.61元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報573.87元，跌6.13元或1.1%。另外，阿里巴巴 （09988） 績遜預期，ADR折合報200.09元，跌13.11元或6.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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    +2

【07：30】美股大幅反彈，美國通脹憂慮令環球股市動盪，但科技股有資金低吸支持，加上美債息回落，帶動道指收報34021點，升433點或1.3%；標指收報4112點，升49點或1.2%；納指收報13124點，升93點或0.7%。

【開市9點半】阿里美股急跌6%　退守200港元關　大科網平台恐效法「零增長」　Bilibili騰訊美股急瀉

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） 期貨 ADR 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005）

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【BILIBILI業績】嗶哩嗶哩再挫半成曾見700元　首季經調整淨虧損6.66億元人民幣勝預期　主席：直播仍有高速增長、不擔心激烈競爭（第二版）
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