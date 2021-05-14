【港股市況】恒生指數早段曾倒跌　阿里巴巴績後跌半成、友邦升逾5%（不斷更新）

科技股有資金低吸支持，加上美債息回落，道指反彈433點，納指升0.7%。港股今早反彈高開154點，恒生指數開報27872點。恒生科技指數跌0.7%，報7548點。阿里巴巴 （09988） 績後跌逾5%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌近7%；友邦 （01299） 績後升逾3%；美團 （03690） 跌逾2%。

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即市走勢︰

【10：08】新秀麗 （01910） 績後升近6%，高見13.72元。新秀麗首季虧損錄得大幅收窄至7270萬美元（約5.6億港元）。

【業績│零售股】新秀麗首季虧損大幅收窄至5.6億元

【10：08】移卡 （09923） 逆市跌2%。科技股女股神Cathie Wood旗下基金Ark Fintech Innovation ETF（ARKF）連續三日減持移卡。

【契媽沽貨】移卡9923連續3日遭Cathie Wood旗下ARKF減持 涉約137萬股

【10：03】港股最新回升百點，報27825點，升106點；科指跌1.6%，報7479點。

【10：01】金融股領升，滙豐 （00005） 升近1.5%，高見48.6元；友邦 （01299） 績後升逾5%。另外，渣打 （02888） 升0.8%；恒生 （00011） 升近1%；東亞 （00023） 升0.6%。

【09：57】華虹半導體 （01347） 續挫逾6%，低見40.7元。

【09：56】友邦 （01299） 升幅擴至半成高見101.4元。

【09：56】教育股下挫，新東方 （09901） 跌逾14%；楓葉 （01317） 跌近2%；思考樂 （01769） 跌逾1%

日前路透社引述消息人士指，中國政府有關私人補習的最新規定最快將於6月底公布。其中兩名消息人士指，屆時將會禁止在校內舉行補習班，周末亦禁止補習。

【09：50】京東 （09618） 股價挫逾半成，低見261元。京東分拆的京東物流據報將於下周一（5月17日）建簿，5月21日定價，5月28日上市。

【新股IPO】京東物流據報下周一建簿 4成新股售予基石投資者、籌最多270億

【09：50】港股反彈乏力，一度倒跌，最新升10點。

【09：48】大市升幅收窄至不足50點。

【09：45】創科 （00669） 今早反彈近1.5%，高見138.1元。

【09：43】港股早段升約100點，報27820點；科指則跌1%，報7523點。

【09：43】嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌穿700元水平，跌逾7%，低見696元創上市後新低。

【09：37】長實 （00001） 升1%，高見50.4元。長實買李嘉誠基建資產及回購計劃獲至少77%股東同意通過。

【李嘉誠增持】長實通過收購李嘉誠基金會資產 清洗豁免剛越75%門檻（第二版）

【09：34】科技股向下，ATMX普遍逆市下跌，阿里巴巴 （09988） 績後跌逾4%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 則升1%。b

【09：33】順龍 （00361） 今早續升四成，破頂高見0.33元，暫為升幅最大股份。

【09：32】友邦 （01299） 早段升逾4%，高見100.4元。

【09：27】新東方 （09901） 跌近一成，開報90.5元破底。

【09：26】中芯國際 （00981） 績後高開3.2%。

【中芯國際】中芯國際首季多賺148% 料全年收入、毛利率表現勝早前預期

【09：22】恒生指數開報27872點，升154點。恒生科技指數跌0.7%，報7548點。阿里巴巴 （09988） 績後跌逾5%；嗶哩嗶哩 （09626） 績後跌近7%；友邦 （01299） 績後升逾3%；美團 （03690） 跌逾2%。

【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利增長18%遜預期 2022財年所有新增利潤用於商家及投資

【BILIBILI業績】嗶哩嗶哩美股低港9.7% 首季經調整淨虧損6.66億元人民幣勝預期 主席：直播仍有高速增長、不擔心激烈競爭（第二版）

【09：13】期指開報27788點，升266點或近1%。

【08：58】恒指黑期升204點，報27919點；道指期貨升86點，報34024點。

【08：50】MSCI中國指數高位回落兩成 步入技術性熊市

【08：20】阿里影業設立全新潮玩業務品牌「錦鯉拿趣」

【08：10】中國黃金國際首季虧轉盈 淨利潤5700萬美元

【07：45】友邦首季新業務價值10.5億美元 按年升19%

【07：45】港股ADR收報27701點，跌16點或0.06%。滙豐 （00005） ADR折合報48.41元，升0.61元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報573.87元，跌6.13元或1.1%。另外，阿里巴巴 （09988） 績遜預期，ADR折合報200.09元，跌13.11元或6.2%。

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【07：30】美股大幅反彈，美國通脹憂慮令環球股市動盪，但科技股有資金低吸支持，加上美債息回落，帶動道指收報34021點，升433點或1.3%；標指收報4112點，升49點或1.2%；納指收報13124點，升93點或0.7%。

【開市9點半】阿里美股急跌6% 退守200港元關 大科網平台恐效法「零增長」 Bilibili騰訊美股急瀉

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責任編輯︰梁浩碩