【香港經濟】港交所史美倫﹕「大市場小政府」原則或不合時宜

▲ 香港交易所行政總裁查 史美倫出席港大「香港經濟前景展望」研討會。

香港經濟面臨結構性經濟問題、樓價持續高昂等經濟難題，港交所 （00388） 主席史美倫出席港大研討會時表示，「大市場小政府」原則或許已不合時宜。她指，政府需在金融市場上擔當加強其監管角色，推動金融市場發展，而不是只擔當提供資源的角色。

史美倫在港大經管學院與香港經濟及商業策略研究所舉辦的研討會上指，金融為香港經濟重要支柱，金融市場地位至為重要，香港將繼續成為聯繫中國市場及國際市場的角色。她亦認為，即使過去幾年本港經濟面臨眾多挑戰，但仍展現出極強的韌性，因此她對本港未來經濟發展展望樂觀。

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諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer表示，過往全球過份信奉自由市場原則，弱化了政府在社會、經濟管治的角色。他指，儘管香港過去成功源於供賴自由市場經濟，但他認為，現時在「大市場、小政府」原則下，反而令政府缺乏空間進行管治。

他以科研為例，表示有許多建設對社會有益，但不一定在市場上盈利，反映政府不能完全依賴市場機制進行發展。他認為，政府需從中介入，加強其管治角色，例如加強監管市場、資助重要產業，以助社會發展，保持金融市場穩定性。

香港大學首席副校長王于漸則表示，香港正面臨前所未有的挑戰，當中包括去全球化浪潮、社會不平等加劇等問題。在上述背景下，如何能夠確保市場機制能夠順利運作，則成未來本港經濟發展難題。

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編輯﹕賴奕羚