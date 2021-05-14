  • 31°C
香港時間 : 2021514日 (五) 11:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】港交所史美倫﹕「大市場小政府」原則或不合時宜

宏觀解讀 10:35 2021/05/14

分享：

香港交易所行政總裁查 史美倫出席港大「香港經濟前景展望」研討會。

香港經濟面臨結構性經濟問題、樓價持續高昂等經濟難題，港交所  （00388） 主席史美倫出席港大研討會時表示，「大市場小政府」原則或許已不合時宜。她指，政府需在金融市場上擔當加強其監管角色，推動金融市場發展，而不是只擔當提供資源的角色。

史美倫在港大經管學院與香港經濟及商業策略研究所舉辦的研討會上指，金融為香港經濟重要支柱，金融市場地位至為重要，香港將繼續成為聯繫中國市場及國際市場的角色。她亦認為，即使過去幾年本港經濟面臨眾多挑戰，但仍展現出極強的韌性，因此她對本港未來經濟發展展望樂觀。

香港首季GDP增7.8%勝預期，詳情可見﹕【下一頁】

諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer表示，過往全球過份信奉自由市場原則，弱化了政府在社會、經濟管治的角色。他指，儘管香港過去成功源於供賴自由市場經濟，但他認為，現時在「大市場、小政府」原則下，反而令政府缺乏空間進行管治。

他以科研為例，表示有許多建設對社會有益，但不一定在市場上盈利，反映政府不能完全依賴市場機制進行發展。他認為，政府需從中介入，加強其管治角色，例如加強監管市場、資助重要產業，以助社會發展，保持金融市場穩定性。

香港大學首席副校長王于漸則表示，香港正面臨前所未有的挑戰，當中包括去全球化浪潮、社會不平等加劇等問題。在上述背景下，如何能夠確保市場機制能夠順利運作，則成未來本港經濟發展難題。

相關文章﹕

【香港經濟】香港首季GDP增7.8%勝預期、再谷接種疫苗　總商會：市民未能感受經濟復甦（第二版）

【香港經濟】香港4月PMI回落至50.3　企業營商信心創7年來最高

【香港經濟】王冬勝連任香港總商會主席 冀港府著手重啟邊境

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

經濟 經濟特區 經濟狀況

上一篇文章

【友邦業績】友邦績佳獲瑞銀上調目標價118元　首季新業務價值按年升19%、躍紅底股

下一篇文章

【業績│零售股】新秀麗首季虧損大幅收窄至5.6億元　股價績後升6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項