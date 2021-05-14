【友邦業績】友邦首季新業務價值按年升19%　股價績後升逾3%

▲ 【友邦業績】友邦首季新業務價值按年升19%

友邦 （01299） 公布首季業績，按固定滙率計算，友邦首季新業務價值按年升19%至10.5億美元，新業務價值利潤率升4.5個百分點至61.6%，年化新保費增加10%至17億美元，總加權保費收入增加6%至96.6億美元。友邦股價績後高開3.6%，開報99.6元，成交1.8億元。

若按質實滙率計算，新業務價值按年升25%，新業務價值利潤率升5個百分點。

友邦指，各市場分部（除香港外）的新業務已超越疫情大流行以前之水平；惟旅遊限制繼續影響香港業務來自中國內地訪客的銷售。香港以外的所有市場分部首季新業務價值均高於2019年第一季。與2020年第一季比較，集團整體新業務價值取得19%增長，包括在中國內地、泰國和馬來西亞的卓越增長，以及香港本地客戶群的雙位數字增長。

友邦指，在中國內地全資擁有的業務繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻，按年錄得卓越增長。盡管自2020年7月起扣減5%預扣稅，新業務價值利潤率與去年保持一致。在3月獲得中國銀行保險監督管理委員會批復後，在四川省新設立的分公司已成功開業。

至於香港業務來自本地客戶群的新業務價值錄得雙位數字增長，而旅遊限制繼續局限來自中國內地訪客的銷售。澳門分公司在『個人遊』計劃重啟的支持下，中國內地訪客銷售佔其第一季年化新保費約三分之一。

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責任編輯︰梁浩碩