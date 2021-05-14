【開市9點半】阿里美股急跌6%　退守200港元關　大科網平台恐效法「零增長」　Bilibili騰訊美股急瀉

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【中概股業績】小鵬現跌5% 首季虧損按季輕微收窄 優於預期 何小鵬指芯片危機最早第三季緩解
（1）美股大幅反彈，不過中概股急瀉，阿里巴巴 （09988） 美股業績後大跌6%，收報206.08美元，相當於港股200.1港元，較港收市價213.2元低13.1元或6.1%。在中國持續大力反壟斷之下，投資界憂慮阿里巴巴高速增長見頂，同時阿里暗示利潤零增長，將所有新增利潤用於投資，大科網平台實現「零增長」恐成趨勢，令市場悲觀，騰訊 （00700） 下周放榜。
即睇開市9點半重點：
【阿里巴巴業績概述】阿里巴巴上季經調整盈利增長18%遜預期 2022財年所有新增利潤用於商家及投資
【阿里巴巴業績】阿里巴巴暗示新財年利潤「零增長」 目標新增1億中國消費者
（2）Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 業績原本市場叫好，股價急升，惟在中概科網股整體受壓下，最後較港收市價低9.7%。
【BILIBILI業績】嗶哩嗶哩美股低港9.7% 首季經調整淨虧損6.66億元人民幣勝預期 主席：直播仍有高速增長、不擔心激烈競爭（第二版）
（3）中國科網股新變局，究竟Cathie Wood會否看清？
【契媽沽貨】移卡9923連續3日遭Cathie Wood旗下ARKF減持 涉約137萬股
（4）中芯 （00981） 純利按年倍增，雖然毛利率按年下跌，惟仍見按季改善。
【中芯國際】中芯國際首季多賺148% 料全年收入、毛利率表現勝早前預期
（5）新秀麗 （01910） 仍是疫情受累股。
（6）京東物流下周招股，4成新股獲基石投資者捧場。
【新股IPO】京東物流據報下周一建簿 4成新股售予基石投資者、籌最多270億
（7）美股散戶行指，上月亞洲客仍力捧阿里巴巴。
【美股散戶】德美利證券：通脹飈升恐令市場波動性加劇 客戶上月捧台積電蔚來阿里巴巴
（8）美國新領失業救濟人數創疫後低，刺激美股大反彈。
【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數47.3萬低於預期 美國4月PPI超預期按年升6.2% 一文看清美國首申領失業救濟人數
（9）市場估美國聯儲局第四季縮買債，2023年加息
【美元走勢】專家料美滙指數試衝95新關 儲局最快2023年開始加息
港股ADR及美股收市情況：
記者: 譚志偉
欄名 : 開市9點半