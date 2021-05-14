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【開市9點半】阿里美股急跌6%　退守200港元關　大科網平台恐效法「零增長」　Bilibili騰訊美股急瀉

股市 06:39 2021/05/14

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（1）美股大幅反彈，不過中概股急瀉，阿里巴巴 （09988） 美股業績後大跌6%，收報206.08美元，相當於港股200.1港元，較港收市價213.2元低13.1元或6.1%。在中國持續大力反壟斷之下，投資界憂慮阿里巴巴高速增長見頂，同時阿里暗示利潤零增長，將所有新增利潤用於投資，大科網平台實現「零增長」恐成趨勢，令市場悲觀，騰訊 （00700） 下周放榜。

即睇開市9點半重點：

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【阿里巴巴業績概述】阿里巴巴上季經調整盈利增長18%遜預期 2022財年所有新增利潤用於商家及投資

【阿里巴巴業績】阿里巴巴暗示新財年利潤「零增長」 目標新增1億中國消費者

（2）Bilibili嗶哩嗶哩 （09626） 業績原本市場叫好，股價急升，惟在中概科網股整體受壓下，最後較港收市價低9.7%。

【BILIBILI業績】嗶哩嗶哩美股低港9.7%　首季經調整淨虧損6.66億元人民幣勝預期　主席：直播仍有高速增長、不擔心激烈競爭（第二版）

（3）中國科網股新變局，究竟Cathie Wood會否看清？

【契媽沽貨】移卡9923連續3日遭Cathie Wood旗下ARKF減持　涉約137萬股

（4）中芯 （00981） 純利按年倍增，雖然毛利率按年下跌，惟仍見按季改善。

【中芯國際】中芯國際首季多賺148% 料全年收入、毛利率表現勝早前預期

（5）新秀麗 （01910） 仍是疫情受累股。

【業績│零售股】新秀麗首季虧損大幅收窄至5.6億元　

（6）京東物流下周招股，4成新股獲基石投資者捧場。

【新股IPO】京東物流據報下周一建簿 4成新股售予基石投資者、籌最多270億

（7）美股散戶行指，上月亞洲客仍力捧阿里巴巴。

【美股散戶】德美利證券：通脹飈升恐令市場波動性加劇　客戶上月捧台積電蔚來阿里巴巴

（8）美國新領失業救濟人數創疫後低，刺激美股大反彈。

【美國經濟】美國上周首申領失業救濟人數47.3萬低於預期　美國4月PPI超預期按年升6.2%　一文看清美國首申領失業救濟人數

（9）市場估美國聯儲局第四季縮買債，2023年加息

【美元走勢】專家料美滙指數試衝95新關 儲局最快2023年開始加息

港股ADR及美股收市情況：

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記者: 譚志偉

欄名 : 開市9點半

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港股 嗶哩嗶哩—SW（09626） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988）

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