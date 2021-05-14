【美股收市】債息回落 道指勁彈433點 納指漲0.7%

美國通脹憂慮令環球股市動盪，但科技股有資金低吸支持，加上美債息回落，帶動美股大幅反彈，道指重上34000關，最多飆594點。

10年期債息降至1.657厘，道指收報34021點，升433點或1.3%；標指收報4112點，升49點或1.2%；納指收報13124點，升93點或0.7%。歐股曾跌逾2%後挽回大部分失地。

大型科技股靠穩，蘋果收漲1.8%；Facebook升0.9%。

聯邦政府提供額外失業救濟措施下，部分勞工不願重返前線崗位。麥當勞上調時薪，在美平均時薪將超過13美元，麥當勞股價升0.8%。亞馬遜計劃在美加聘7.5萬個倉庫和送貨工人，股價升0.3%。

通脹升溫，聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)相信是暫時現象，4月就業數據疲弱只是偶發，主要是由於供應鏈受疫情干擾，以及消費者需求驟增等因素影響，一旦相關因素減弱，通脹將會回軟。沃勒認為，美國經濟將保持強勁增長勢頭，局方需要多個月數據，才可以確定應否展開調整貨幣政策的討論。

美國10年期債息連升4天後回落，市場避險情緒降溫，金價周四回升，終止連跌兩天走勢。紐約期金收市升1.2美元，報1824美元。

美國主要輸油管道恢復營運，供油危機有望化解，紐約期油回吐逾3%，收報63.82美元，跌2.26美元；布蘭特期油收報67.05美元，跌3.27%。

責任編輯：柯志宏