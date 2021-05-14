上周特地跑到觀塘裕民坊的YM2商場，參觀一個微縮藝術展覽。這商場從觀塘港鐵站的A1出口，步行不到3分鐘便到了，38件展品都巧奪天工，使人不斷驚喜，非常值得推薦。免費參觀展覽後，還可在附近找個茶餐廳坐坐，緬懷舊香港的風情。

這個微縮展的展品，大都是按照18分1的比例，把一些舊香港的商店、住宅、街道及建築的模型建構出來。建築模型我們見過不少，難得的卻是展品細緻精微，不放過任何細節，所以我們可以看到1立方英呎大小的水果店中一個個的水果，冰室中的微型菠蘿包、荷包蛋，缸瓦舖中的碗碟瓦煲，文具店中的筆盒、公仔紙、包書膠、用網袋盛着掛在店中的足球，零食店外擺放的一串串馬蹄及蕎頭，都是浸在細小的「玻璃」罌內，街上的汽車竟連車頭燈也會發光。18分1長度的比例，意味着展品的體積只及原型的5,832分1，但這無損展品的栩栩如生，大小合乎比例。這反映製作者不但有一雙巧手，還有科學家或工程師的精準量度能力。

反映資本主義起飛時期實況

這些展品都是寫實主義的藝術品。說它們寫實，是因為其仿真度高超。能被稱為藝術品，卻是因為它們能帶來更高層次的精神聯想。最易使人感受到的是懷舊情懷，每件展品的選材都見匠心獨運，帶着60、70年代香港特有的時代烙印，這也難怪參觀者不時發出驚嘆：「很似！很似！」他們的童年回憶是被勾起了。

同一件藝術品對不同的人所帶來的想像是不一樣的。我是一名經濟學家，感受到的也許與其他人有異。我注意到商店所售的消費品大都平實無華，但商品數量充盈，品種也繁多，反映了那個正處於資本主義起飛時期市場經濟的實況。我們若指同一時期，即文革時內地商店單調的商品與之比較，當會發現明顯的差異。展品的總體效應活脫脫便是一幅港版《清明上河圖》，張擇端所繪畫的這傳世國寶，最能表現出北宋時農村和市集人民日常生活的實況，後世的評價中，也有包括《清明上河圖》「豆人寸馬」，這與今天的微縮展品，正是異曲同工。

展品中最大型的一件是建有寶聲戲院的裕民坊街道，當中的寫實主義也是很用心的，戲院外宣傳板上的廣告是70年代中許冠傑的《半斤八両》，但同時也有劉德華版《烈火戰車》，記憶中這是90年代中的製作，看來是展品的創作者故意把兩個年代混在一起，以勾起不同年齡層的集體回憶。我沒有在觀塘住過，但也曾光顧過寶聲戲院。我赴美留學前的暑假，曾當電子計算機的推銷員以賺取水腳，當時穿着西裝跑遍了觀塘及其他地方的工業大廈，在酷熱的天氣下，午飯後有時會在寶聲戲院看兩點半場躲懶歎冷氣。若非有這個展覽，這段記憶也許便忘記了。我雖有偷懶，但我工作後的第2個月便獲得公司的最佳推銷員獎，當時我只有10多歲，若長操此業，也許我今天的財富會多得多。

潘麗瓊是年輕的老朋友，她是這個展覽的主要搞手，據她告之，沒有得過政府一份一毫的資助。從她臉書的報道中，我早已得知，她去年底到今年初，曾躲開香港的疫情，在上海、杭州及武漢3個城市也搞過同類的展覽，在內地大受歡迎。這是很好的內交活動，使內地人民看到香港社會的另一面。潘麗瓊以親身經歷告訴我們，當時內地已在過着疫情後的歌舞昇平生活，我們在港卻正經歷着最嚴重的一波疫情，對比之下，能不悲乎？

同類展覽商業模式不易持續

我在商學院教經濟，本能地會算一算這種藝術品的製作與展覽的「商業模式」是否有可持續性。答案是不易。先看生產部分，製作者據說大多是像醫生般的專業人士，這些人的時間成本高昂，從作品的精緻可見，每件製作所需的時間等閒要幾個月，也就是說，光從成本考慮，一件產品就算叫價過百萬，也不值得驚訝。這些藝術家似乎是業餘的，按自己的興趣而不是利潤而創作。長遠而言，微縮藝術品的生產，尤其是有質量的，是否能薪火不絕，使人懷疑。在展覽方面，我去過2次，第1次是3年前在奧海城，今回是第2次了，2次都是免費入場。我估計商場也許有贊助，但若說這些展覽可以獲取豐厚利潤，卻是陳義過高了。有一點我搞不清，製作品所用的材料不知是何物，其耐久性若何？倘若歲月消磨可使這些藝術品分崩離析，豈不糟糕？

也許這只是我的杞人之憂，為免昔日的香港在我們記憶中變得模糊，帶備照相機去參觀展覽，為歷史作一點貢獻，十分值得。展覽到7月初結束，大家還有機會！

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 微縮文具店中的各樣商品皆非常精緻。