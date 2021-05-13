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【阿里巴巴業績】阿里巴巴暗示新財年利潤「零增長」 目標新增1億中國消費者

股市 23:28 2021/05/13

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阿里巴巴表示，2022財年的所有新增利潤及額外資本將會用於商家及新業務投資。

阿里巴巴 （09988） 季績令人失望，上季（第四財季）經調整盈利僅按年增長18%，為近4個季度最慢增幅，若剔除去年同期受疫情衝擊，更是兩年來最差的增長表現。首席財務官武衛表示，鑒於市場潛力以及集團已被證實的產出利潤和現金流的實力，計劃將2022財年所有增量利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，將有助增加消費者的消費份額，並進入新的潛在市場。

市場早前對阿里巴巴業績預測

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有分析員在業績會議問及，此舉是否意味阿里巴巴新財年利潤將「零增長」，武衛並未直接回應，但稱投資將具高度針對性及紀律性。她表示，無論核心商業還是其他領域，市場潛力非常龐大，若現時選擇「保利潤」，長期投資者將會認為阿里巴巴很愚蠢，其他公司即使虧損都要投資，以阿里巴巴創造的價值和擁有的資源，無理由不投入這些領域。

阿里巴巴上季業績詳情【下一頁】

內地科網巨頭搶佔電商團購市場，阿里巴巴亦首度在業績報告披露社區商業業務，計劃未來12個月內，在中國內地實現廣泛覆蓋。武衛指，社區團購只是阿里巴巴投資的一部分，未來在淘寶特價版、本地生活服務、物流、國際業務等都會持續投入。

阿里巴巴生態體系2021財年達到全球年度活躍消費者（AAC）10億的里程碑，同時實現1.2萬億美元GMV（商品交易額）的新紀錄。10億AAC中，8.91億來自中國市場，主席兼首席執行官張勇提出，希望新財年能夠繼續增加1億以上中國消費者，盡快實現中國消費市場年度購買用戶超10億的目標。

螞蟻集團去年第四季盈利大增 賺近218億元人民幣 按季升近五成【下一頁】

阿里巴巴去年推出針對低綫城市的淘寶特價版（Taobao Deals），截至3月底財年的年度活躍消費者已經達到1.5億，3月月度活躍用戶數達到1.3億，比去年12月淨增2,700萬。張勇稱，未來在提高現有用戶購買頻次仍然大有可為，同時低綫城市依然具有新用戶的增長空間，過去財年阿里巴巴70%的新用戶來自低綫城市。

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記者：陳健婷
 

 

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