【阿里巴巴業績】螞蟻集團去年第四季盈利大增 賺近218億元人民幣 按季升近五成（附短片）

▲ 螞蟻集團去年第四季賺近218億元 按季升近五成

螞蟻集團 （06688） 去年11月因監管原因被叫停上市，據報監管機構要求螞蟻集團重整為金融控股公司，並縮減其業務規模。根據阿里巴巴 （09988） 全年業績披露，螞蟻集團去年第四季度，合共錄得約217.64億元（人民幣，下同）利潤，較對上一個季度的145.3億元，增長49.7%。

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阿里巴巴持有螞蟻集團33%的股份，據阿里最新公佈的業績數據顯示，去年第四季度，根據權益法核算的螞蟻集團投資收益達71.82億元人民幣，以此推算，螞蟻集團季內利潤達217.64億元，按年增長40.6%，按季增長49.7%。

而截至去年底，螞蟻集團全年淨利潤達596.75億元，按年大增269.9%。

不過，需要注意的是，螞蟻集團的整改方案在今年4月才正式出爐，意味著是次業績，反映的是螞蟻正式進入整改前的盈利能力及水平。

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記者：梁安琪