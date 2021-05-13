  • 29°C
香港時間 : 2021514日 (五) 00:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴業績】螞蟻集團去年第四季盈利大增 賺近218億元人民幣 按季升近五成

新股IPO 22:52 2021/05/13

分享：

螞蟻集團去年第四季賺近218億元 按季升近五成

螞蟻集團 （06688） 去年11月因監管原因被叫停上市，據報監管機構要求螞蟻集團重整為金融控股公司，並縮減其業務規模。根據阿里巴巴 （09988） 全年業績披露，螞蟻集團去年第四季度，合共錄得約217.64億元（人民幣，下同）利潤，較對上一個季度的145.3億元，增長49.7%。

阿里巴巴公布全年業績，詳情請看【下一頁】

阿里巴巴持有螞蟻集團33%的股份，據阿里最新公佈的業績數據顯示，去年第四季度，根據權益法核算的螞蟻集團投資收益達71.82億元人民幣，以此推算，螞蟻集團季內利潤達217.64億元，按年增長40.6%，按季增長49.7%。

而截至去年底，螞蟻集團全年淨利潤達596.75億元，按年大增269.9%。

不過，需要注意的是，螞蟻集團的整改方案在今年4月才正式出爐，意味著是次業績，反映的是螞蟻正式進入整改前的盈利能力及水平。

螞蟻IPO相關文章，請看【其他】

相關文章：【螞蟻集團】螞蟻森林否認參與碳交易獲利　所種樹木屬於國家

【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股現跌3.2% 最新業績提及反壟斷30次　大規模詳列影響

記者：梁安琪

港股 業績公布 金融 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 螞蟻集團（06688）

上一篇文章

【中概股業績】小鵬現跌4.4% 首季虧損按季輕微收窄　優於預期、何小鵬指芯片危機最早第三季緩解

下一篇文章

【契媽沽貨】移卡9923連續3日遭Cathie Wood旗下ARKF減持　涉約137萬股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）