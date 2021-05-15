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【筍盤推介】 灣仔核心地段上車盤 唔使5分鐘行到港鐵站 單位連天台仲有靚裝修

股樓投資 10:00 2021/05/15

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疫情放緩，樓市氣氛再活躍起來，其中路勁（01098）夥拍平保（02318）及港鐵（00066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環銷情暢旺，相信將進一步帶動港島港鐵站沿綫物業身價。以下介紹的灣仔單幢物業怡明閣，跟灣仔港鐵站只是數分鐘之隔，交通非常方便。

【樓市現象】2003年樓市低位入市 粉嶺名都18年間由88萬變518萬 業主沽樓大賺約4.9倍，詳見【下一頁


怡明閣位於灣仔軒尼詩道231號，於1987年入伙，樓齡約34年。怡明閣共有1座，提供47個單位，實用面積由238平方呎至309平方呎。怡明閣交通便利，鄰近港鐵灣仔站。物業另一個優勢是位處12校網，為香港最熱門的校網之一，名校包括聖若瑟小學、瑪利曼小學、聖保祿天主教小學及嘉諾撒聖方濟各學校等。

【樓市現象】沙田心臟地帶屋苑好運中心 投資者「6字頭」沽3房 用家無睇樓見低價即入市，詳見【下一頁

以下介紹的放盤單位於怡明閣極高層 B室，單位屬開放式間隔，設有空中平台及天台，鬧市中的小天地，同時單位附設企理裝修，買家購入單位後不需要花費太多金額翻新單位。單位業主叫價590萬元，首置人士購入的話，最低首期只需59萬元。

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

放盤詳細資料如下：

放盤單位：  怡明閣極高層 B室（物業編號：BL19244038）
實用面積： 238平方呎
間隔： 開放式單位
叫價： 590萬元
賣點：
  • 附企理裝修
  •  設空中平台及天台，鬧市中的小天地
  • 附近各式店舖及食肆林立，起居生活便利
  • 附近有多線巴士， 5分鐘步程到港鐵灣仔站，交通方便
  • 首次置業一按最高可達九成按揭，首期約59萬元
  • 位處名校網12

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3uM1Qb5

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

交通 港鐵 嘉諾撒聖方濟各學校 疫情 軒尼詩 晉環 灣仔 上車盤

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