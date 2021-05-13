【中芯國際981】74歲蔣尚義將重選連任3年中芯董事

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中芯 （00981） 公布重選董事，連任董事任期為3年，包括蔣尚義及趙海軍等。蔣尚義於2020年12月15日獲委任為董事，根據組織章程，將於股東周年大會選任，現年74歲的蔣尚義有意於股東周年大會上連任。
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蔣尚義於去年12月15日獲中芯委任為副董事長兼執行董事，在半導體行業的職業生涯40年，曾在德州儀器及惠普公司工作，97年回台灣，任台積電研發副總裁，2013年底退休時，任職共同首席營運官。其後擔任台積電董事長顧問、中芯獨立非執董、武漢弘芯半導體製造首席執行官。
其他膺選連任的董事為陳枝山、趙海軍、劉遵義及范仁達等。
中芯董事會成員包括聯合首席執行官梁孟松。
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記者：譚志偉