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【中芯國際981】74歲蔣尚義將重選連任3年中芯董事

新經濟追蹤 21:56 2021/05/13

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【中芯國際981】74歲蔣尚義將重選連任3年中芯董事

中芯 （00981） 公布重選董事，連任董事任期為3年，包括蔣尚義及趙海軍等。蔣尚義於2020年12月15日獲委任為董事，根據組織章程，將於股東周年大會選任，現年74歲的蔣尚義有意於股東周年大會上連任。

【中芯國際】中芯梁孟松嗌走　去年獲贈2250萬元住房、貨值2380萬元股權激勵、加人工至631萬　總回報遠超董事長稱冠中芯

蔣尚義於去年12月15日獲中芯委任為副董事長兼執行董事，在半導體行業的職業生涯40年，曾在德州儀器及惠普公司工作，97年回台灣，任台積電研發副總裁，2013年底退休時，任職共同首席營運官。其後擔任台積電董事長顧問、中芯獨立非執董、武漢弘芯半導體製造首席執行官。

其他膺選連任的董事為陳枝山、趙海軍、劉遵義及范仁達等。

中芯董事會成員包括聯合首席執行官梁孟松。

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記者：譚志偉

港股 台積電 中芯國際（00981）

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