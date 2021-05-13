【居二市場】公屋換居屋　退休人士280萬入市天麗苑400餘呎單位享受人生

辛苦勞碌半世，不少人都想在退休後找個安安靜靜的安樂窩享受人生。新界區居屋價格相對低水，成為買家其中一個理想選擇。中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍居屋樓價相宜，一向有捧場客，最近天麗苑高層9室以280萬元成交，實用呎價不到7,000元。

成交單位實用面積421平方呎，屬和諧式設計，於居二市場以280萬元成交，平均實用呎價6,651元。伍耀祖表示，買家為退休人士，原本居於外區公屋，買樓安享晚年，見上址開揚光猛，價錢合預算，隨即承接。

據了解，原業主則於2007年6月以49.5萬元綠表形式買入單位，現轉手帳面獲利230.5萬元，單位期內升值4.7倍。

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