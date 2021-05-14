【BNO移民英國】OECD倡加遺產稅 應對貧富懸殊

移民英國其中一個要注意的地方，就是英國有遺產稅，且稅率不低；惟經濟合作與發展組織（OECD）卻認為，多國應上調遺產稅，否則未來貧富懸殊問題恐會加劇。事實上，新冠病毒疫情下，資產市場及實體經濟呈現平行時空，持有資產的人士，身家進一步膨漲。

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OECD報告指出，近年來物業及養老金等資產價值上升，嬰兒潮一代所累積的財產，比起他們之前的世代不合比例地多，而遺產稅在大部分國家的稅收佔比都下降，在OECD國家中，目前佔比僅0.5%。

OECD指，貧富差距在20世紀一度縮減，但在過去20年顯著擴大，尤其英國、美國及德國。在英國，最富有的20%人掌握57%財富，美國則是67%，而OECD國家平均為39%。

OECD稅務政策中心主任Pascal Saint-Amans指，在已發展地區，依靠遺產及物業的收益過活的階層正在擴大，情況令人擔心。

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報告指，面對財富分配不均問題，遺產稅有潛力發揮作用。OECD指出，對於最富有1%人來講，不同國家的遺產稅有差異，希臘為9%，美國為43%。

英國遺產稅則是40%，但只對超過32.5萬英鎊（約357萬港元）門檻的遺產徵收，房屋、現金、股票全部都計算在內。

責任編輯：林建忠