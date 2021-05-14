  • 29°C
香港時間 : 2021514日 (五) 08:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】OECD倡加遺產稅 應對貧富懸殊

環球社會熱點 08:13 2021/05/14

分享：

移民英國其中一個要注意的地方，就是英國有遺產稅，且稅率不低；惟經濟合作與發展組織（OECD）卻認為，多國應上調遺產稅，否則未來貧富懸殊問題恐會加劇。事實上，新冠病毒疫情下，資產市場及實體經濟呈現平行時空，持有資產的人士，身家進一步膨漲。

日本疫苗接種率2%全球最低 點解民眾唔肯打？【下一頁】

OECD報告指出，近年來物業及養老金等資產價值上升，嬰兒潮一代所累積的財產，比起他們之前的世代不合比例地多，而遺產稅在大部分國家的稅收佔比都下降，在OECD國家中，目前佔比僅0.5%。

OECD指，貧富差距在20世紀一度縮減，但在過去20年顯著擴大，尤其英國、美國及德國。在英國，最富有的20%人掌握57%財富，美國則是67%，而OECD國家平均為39%。

OECD稅務政策中心主任Pascal Saint-Amans指，在已發展地區，依靠遺產及物業的收益過活的階層正在擴大，情況令人擔心。

英女王已死？名主持口誤嚇親英國民眾 【下一頁】

報告指，面對財富分配不均問題，遺產稅有潛力發揮作用。OECD指出，對於最富有1%人來講，不同國家的遺產稅有差異，希臘為9%，美國為43%。

英國遺產稅則是40%，但只對超過32.5萬英鎊（約357萬港元）門檻的遺產徵收，房屋、現金、股票全部都計算在內。

責任編輯：林建忠

相關文章

【變種病毒】佔日本9成個案 重症風險高達1.4倍
2021/05/13
【變種病毒】佔日本9成個案 重症風險高達1.4倍
5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄
2021/05/13
5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄
【新加坡疫情】機場群組續擴大 共24宗本土確診創10個月高
2021/05/13
【新加坡疫情】機場群組續擴大 共24宗本土確診創10個月高
以巴衝突逾70人死 耶路撒冷成導火綫
2021/05/13
以巴衝突逾70人死 耶路撒冷成導火綫
南韓盛行送股票示愛 邊幾隻最受情侶歡迎？
2021/05/13
南韓盛行送股票示愛 邊幾隻最受情侶歡迎？

你可能感興趣

【變種病毒】佔日本9成個案 重症風險高達1.4倍
18:16 2021/05/13
【變種病毒】佔日本9成個案 重症風險高達1.4倍
5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄
18:12 2021/05/13
5月底超級血月全食 澳航推賞月機票2.5分鐘售罄
【新加坡疫情】機場群組續擴大 共24宗本土確診創10個月高
16:45 2021/05/13
【新加坡疫情】機場群組續擴大 共24宗本土確診創10個月高
移民 經濟 遺產稅 貧富懸殊 稅務 BNO 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月14日 時間08:00）
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招