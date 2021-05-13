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【東京奧運】 以免加重醫療系統負荷 日本全國至少40個奧運「接待城市」拒參與接待計劃

環球政經 21:10 2021/05/13

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據悉，日本全國至少40個地區決定放棄接待東京奧運海外參賽選手計劃，無法接待賽前集訓的海外運動員及進行交流活動，以免加重當地的醫療系統負荷。

Burberry調整後營業利潤跌8.5% 亞太門店銷售大增75%：【下一頁

現時全國日本共有528個已註冊成為奧運「接待城市」，目前有40個地區表明放棄計劃，佔整體數目約7.5%，當局預計日後數目會繼續增加。另外，因應疫情關係，部分國家和地區已決定取消到日本進行賽前集訓，包括美國田徑隊在千葉縣舉行的賽前集訓。

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責任編輯：潘曉豐

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