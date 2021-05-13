【東京奧運】 以免加重醫療系統負荷 日本全國至少40個奧運「接待城市」拒參與接待計劃

據悉，日本全國至少40個地區決定放棄接待東京奧運海外參賽選手計劃，無法接待賽前集訓的海外運動員及進行交流活動，以免加重當地的醫療系統負荷。

Burberry調整後營業利潤跌8.5% 亞太門店銷售大增75%：【下一頁】

現時全國日本共有528個已註冊成為奧運「接待城市」，目前有40個地區表明放棄計劃，佔整體數目約7.5%，當局預計日後數目會繼續增加。另外，因應疫情關係，部分國家和地區已決定取消到日本進行賽前集訓，包括美國田徑隊在千葉縣舉行的賽前集訓。

【另類銷售】一日內售罄！HK Express發售機上退役用品 叫價最高6,000元：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐