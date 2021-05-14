【慈善活動】百佳展開「全城傳愛齊捐食」食物籌集活動　捐贈8類指定食物至惜食堂

▲ 百佳於香港全線店舖收集8類指定食物，並捐贈至惜食堂。

百佳與惜食堂再次合作，將於今日展開第8屆「全城傳愛齊捐食」食物籌集活動。 百佳於香港全線店舖收集8類指定食物，並捐贈至惜食堂。

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由即日起至7月8日，市民可於任何地方購買、任何品牌的8類指定食物，包括油 、粟粉 、米、罐頭 、燕麥、麵食類、湯料及南貨以及餅乾，交到百佳及旗下品牌全港超過250間門市的藍色收集箱內。只要是未過期及未開封，百佳會將收集到的食物運送至惜食堂。

夥8大品牌 捐贈後享半價優惠

適逢活動8週年，百佳首次攜手8大品牌，包括百味雅、四洲集團、金御膳、家樂牌、獅球嘜、佳之選、桂格及金田禾參與善舉，推出每週「惜食之選」。顧客凡於店舖購買同時捐贈一件每週指定產品，可即時以半價優惠購買多一件相同產品，同時品牌亦會捐多一件產品予惜食堂。

同時，如活動期間收到的食物捐贈達18,000件，百佳將同樣捐出18,000件「佳之選」產品予惜食堂。百佳亦會於收銀處擺放捐款箱，為惜食堂籌集善款，務求讓更多人受惠。

自2012年起，百佳已一直將店舖的可食用剩餘蔬菜、水果、散裝麵包、肉類及包裝食物捐贈至惜食堂。至今，百佳已捐贈超過3,100公噸食物，用以製作超過1,000萬個免費飯餐及200萬個食物包，派發予弱勢社群。

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責任編輯：葉泳珊