  • 29°C
香港時間 : 2021513日 (四) 21:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內地熱話】男大生發現肯德基App存漏洞 與同學食逾20萬「霸王餐」 遭判囚2年半

環球政經 20:55 2021/05/13

分享：

江蘇一名男大學生在2018年時，使用肯德基App點餐時無意間發現漏洞，可以食「霸王餐」。他除了將詐騙得來的套餐，在網上以低價出售給他人牟利；從告知4名同學，一起「有福同享」。不過紙包不住火，男大生與其4名同學最終因詐騙罪、傳授犯罪方法罪，被判處有期徒刑1年3個月至2年6個月不等，並遭到罰款

【大行報告】花旗指市場對小米前景過度憂慮　認為其基本面維持穩健　重申「買入」評級【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

內媒《澎湃新聞》報道，男大學生當時發現App有2個漏洞，第一個是在App上用套餐兌換券下單，進入待支付狀態後暫不支付，之後在微信退掉兌換券，然後再將之前App的訂單取消，這時候App上可重新獲取兌換券，以此方式騙取了一份兌換券。第二個是先在App用套餐兌換券下單待支付，同樣地在微信退掉兌換券，再在App用兌換券支付，這時便可以支付成功並獲得取餐碼。

【網民熱話】淘寶淘私家泳池擺花園　網民大呼羨慕：我缺的是水池嗎？我缺的是花園【下一頁

從當年4月起，除了自己「白食」外，還做起「副業」，將詐騙得來的套餐產品在網上以低價出售，並從中獲利；同時他還將犯罪方法當面或通過網絡傳授另外4名同學。其行為已造成肯德基總公司損失5.8萬多元人民幣，另外4名同學則造成損失8千9百元至4.7萬元人民幣不等。同年10月，5人因涉及詐騙罪受查。

最終法院依法認定該男大生犯詐騙罪，判處有期徒刑2年，並罰款6000元人民幣；犯傳授犯罪方法罪判刑10個月，判刑2年6個月，並罰款6000元人民幣。其餘4人皆因相同案，被分別認定為詐騙罪、傳授犯罪方法罪，分別被判刑1年3個月至2年，並罰款1000元至4000元人民幣不等。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨 

 

相關文章

【大行報告】花旗指市場對小米前景過度憂慮　認為其基本面維持穩健　重申「買入」評級
今日
【大行報告】花旗指市場對小米前景過度憂慮　認為其基本面維持穩健　重申「買入」評級
【網民熱話】淘寶淘私家泳池擺花園　網民大呼羨慕：我缺的是水池嗎？我缺的是花園
今日
【網民熱話】淘寶淘私家泳池擺花園　網民大呼羨慕：我缺的是水池嗎？我缺的是花園

你可能感興趣

【大行報告】花旗指市場對小米前景過度憂慮　認為其基本面維持穩健　重申「買入」評級
今日 15:40
【大行報告】花旗指市場對小米前景過度憂慮　認為其基本面維持穩健　重申「買入」評級
【網民熱話】淘寶淘私家泳池擺花園　網民大呼羨慕：我缺的是水池嗎？我缺的是花園
今日 20:07
【網民熱話】淘寶淘私家泳池擺花園　網民大呼羨慕：我缺的是水池嗎？我缺的是花園
人民幣 微信 網絡熱話 KFC

上一篇文章

【東京奧運】 以免加重醫療系統負荷 日本全國至少40個奧運「接待城市」拒參與接待計劃

下一篇文章

DONKI下周一二舉辦招聘日 提供多個職位申請
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折