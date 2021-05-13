【內地熱話】男大生發現肯德基App存漏洞 與同學食逾20萬「霸王餐」 遭判囚2年半

江蘇一名男大學生在2018年時，使用肯德基App點餐時無意間發現漏洞，可以食「霸王餐」。他除了將詐騙得來的套餐，在網上以低價出售給他人牟利；從告知4名同學，一起「有福同享」。不過紙包不住火，男大生與其4名同學最終因詐騙罪、傳授犯罪方法罪，被判處有期徒刑1年3個月至2年6個月不等，並遭到罰款。

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內媒《澎湃新聞》報道，男大學生當時發現App有2個漏洞， 第一個是在 App上 用套餐兌換券下單，進入待支付狀態後暫不支付，之後在微信退掉兌換券，然後再將之前 App 的訂單取消，這時候 App 上可重新獲取兌換券，以此方式騙取了一份兌換券。第二個是先在 App 用套餐兌換券下單待支付，同樣地在微信退掉兌換券，再在 App 用兌換券支付，這時便可以支付成功並獲得取餐碼。

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從當年4月起，除了自己「白食」外，還做起「副業」，將詐騙得來的套餐產品在網上以低價出售，並從中獲利； 同時他還將犯罪方法當面或通過網絡傳授另外4名同學。其行為已造成 肯德基總公司 損失5.8萬多元人民幣 ，另外4名同學則造成損失8千9百元至4.7萬元人民幣不等。同年10月，5人 因涉及詐騙罪受查。

最終法院依法認定該男大生犯詐騙罪，判處有期徒刑2年，並罰款6000元人民幣；犯傳授犯罪方法罪判刑10個月，判刑2年6個月，並罰款6000元人民幣。其餘4人皆因相同案，被分別認定為詐騙罪、傳授犯罪方法罪，分別被判刑1年3個月至2年，並罰款1000元至4000元人民幣不等。

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責任編輯：陳楚琨