  • 29°C
香港時間 : 2021513日 (四) 23:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股現跌3.2% 最新業績提及反壟斷30次　大規模詳列影響

新經濟追蹤 22:20 2021/05/13

分享：

【阿里巴巴業績】阿里業績提及反壟斷30次　大規模詳列影響

阿里巴巴 （09988） 業績報告出現30次「反壟斷」字眼，截至3月底止，經營虧損為76.63元（人民幣，下同），反壟斷罰款影響。歸屬於普通股股東的凈虧損為54.79億元，淨虧損為人民幣76.54億元，主要由於反壟斷法罰款。

阿里巴巴美股開市跌0.3%，截至22點20分，報212.85美元，跌3.2%。

阿里巴巴業績報告提及反壟斷：

    點擊圖片放大
    +15
    +14

阿里巴巴業績詳情，可看【下一頁】

攤薄每股美國存託股損失為1.99元及攤薄每股損失為人民幣0.25元，主要由於反壟斷法罰款。

財政年度計，經營利潤為896.78億元，同比下降2%，主要由於反壟斷法罰款及與螞蟻集團相關並授予員工的股權激勵費用增加160.54億元。

歸屬於普通股股東的淨利潤為1,503.08億元，淨利潤為1,432.84億元，已反映了反壟斷法罰款及「經營利潤」部分中提及股權激勵費用增加。

攤薄每股美國存託股收益為54.70元及攤薄每股收益為6.84元 ，已反映了反壟斷法罰款及「經營利潤」部分中提及股權激勵費用增加。

一般及行政費用：截至2021年3月31日止三個月的一般及行政費用為27,734百萬元，佔收入比例14%，2020年同期為人民幣7,871百萬元，佔收入比例 7%，主要由於反壟斷法罰款18,228百萬元。

更多【新經濟股】文章    

相關文章：【阿里巴巴】MSCI指數改為追蹤阿里巴巴港股股價　有利阿里巴巴港股交易增？

相關文章：【阿里巴巴9988】瑞士寶盛：中資科網股逢低吸納　點名阿里估值便宜

記者：譚志偉

港股 業績公布 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【美股市況】道指曾升523點重上34000關　納指升1.7%　美國4月PPI超預期（不斷更新）

下一篇文章

【業績|BILIBILI】嗶哩嗶哩美股現跌0.9% 首季經調整淨虧損6.66億元人民幣勝預期 主席：直播仍有高速增長、不擔心激烈競爭（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）