【阿里巴巴9988】阿里巴巴業績提及反壟斷30次　大規模詳列影響

▲ 【阿里巴巴業績】阿里業績提及反壟斷30次 大規模詳列影響

阿里巴巴 （09988） 業績報告出現30次「反壟斷」字眼，截至3月底止，經營虧損為76.63元（人民幣，下同），反壟斷罰款影響。歸屬於普通股股東的凈虧損為54.79億元，淨虧損為人民幣76.54億元，主要由於反壟斷法罰款。

阿里巴巴業績報告提及反壟斷：

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攤薄每股美國存託股損失為1.99元及攤薄每股損失為人民幣0.25元，主要由於反壟斷法罰款。

財政年度計，經營利潤為896.78億元，同比下降2%，主要由於反壟斷法罰款及與螞蟻集團相關並授予員工的股權激勵費用增加160.54億元。

歸屬於普通股股東的淨利潤為1,503.08億元，淨利潤為1,432.84億元，已反映了反壟斷法罰款及「經營利潤」部分中提及股權激勵費用增加。

攤薄每股美國存託股收益為54.70元及攤薄每股收益為6.84元 ，已反映了反壟斷法罰款及「經營利潤」部分中提及股權激勵費用增加。

一般及行政費用：截至2021年3月31日止三個月的一般及行政費用為27,734百萬元，佔收入比例14%，2020年同期為人民幣7,871百萬元，佔收入比例 7%，主要由於反壟斷法罰款18,228百萬元。

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記者：譚志偉