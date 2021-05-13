DONKI下周一二舉辦招聘日 提供多個職位申請

DON DON DONKI相信不少人都會認識，對其主題曲更可說是耳熟能詳。近日DONKI在Facebook發帖指「人才募集中!!!」，並表示在下周一和二(17和18日)上午10時至下午7時舉辦招聘日，提供多個職位供打工仔申請，部分職位更加毋須工作經驗。

華懋集團下周三舉辦招聘日 提供500個職位供市民申請 【下一頁】

5月17日和18日均招聘不同職位，5月17日為新鮮食品部招聘人才，職位包括部門主管（肉類部/壽司及刺身部/熟食部/蔬菜生果部）、廚師/初級廚師/廚師學徒（日式料理）、肉類分割員、壽司及刺身處理員及廚房助理。而5月18日為食品部（奶類及飲品部/ 雜貨部/零食部）、非食品部（家居精品部/ 藥妝部）及收銀部招聘人才，職位包括部門主管、收銀主管、店務員及收銀員。對工作的學歷要求亦不太高，只需中五程度或以上，而普遍職位只需1年至3年相關工作經驗，廚房助理（全職/兼職）更毋須工作經驗。

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招聘日於DON DON DONKI 海之戀本店舉行，對下列職位有興趣的人士，可攜帶過住工作証明或學歷証明到場面試，無需預約。同時亦可致電39041443或透過WhatsApp 67926508 查詢或瀏覽官方網站了解詳情。

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責任編輯：羅浩濂