【美股散戶】德美利證券：通脹飈升恐令市場波動性加劇　客戶上月捧台積電蔚來阿里巴巴

▲ 德美利證券香港行政總裁梁偉基表示，許多客戶上月策略性地作出沽售。

德美利證券（TD Ameritrade）香港行政總裁梁偉基表示，許多客戶上月策略性地作出沽售，儘管第一季財報表現強勁，三大主要股票指數在此期間均創下歷史新高，但整體股市在4月下旬大部分時間都處於疲軟狀態。「數據看起來很正面，但通脹仍然值得擔憂，如果通脹飈升，市場波動性可能會再度加劇。」

德美利客戶中，亞洲客戶的交易活動與整體客戶存在差異，亞洲客戶表現出偏好本地股，整體客戶則買入台積電（美：TSM）、蔚來汽車（美：NIO）、阿里巴巴（美：BABA） 和京東集團（美：JD） 。

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至於兩組客戶群同時錄得淨買入的股票，為Palantir（美：PLTR）、Skillz（美：SKLZ）及華特迪士尼（美：DIS）。兩組客戶群同時錄得淨賣出的股票，分別是輝瑞（PFE）、輝達NVDA）及富國銀行（美：WFC）。

德美利證券亞洲地區客戶的投資者動向指數4月錄得7.56，較3月升了0.13%；投資者動向指數的輕微上升表明德美利亞洲客戶在美股市場仍然活躍，但期內整體客戶的投資者動向指數錄得8.14，按月跌0.85%。

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編輯：陳韻妍