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【網民熱話】淘寶淘私家泳池擺花園　網民大呼羨慕：我缺的是水池嗎？我缺的是花園

理財智慧 20:07 2021/05/13

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炎炎夏日，不少人都會到泳池暢泳一翻，但想在泳池暢泳，也不一定要出門。近日在Facebbok群組，就有網民分享了她在淘寶購入的「私家泳池」，配上海洋球和水泡，令網民都大嘆「貧窮限制了我的想像」。

    點擊圖片放大
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【網民熱話】打算4千元淘寶買煤氣煮食爐　網民狂批罔顧安全　【下一頁

網民分享她從淘寶購入了一個價值約9,144.84港元（7598人民幣） ，7.32米、闊3.66米、高1.32米的大型水池。圖中所見，事主把該大型水池安置在家中花園，並購入海洋球、火烈鳥造型的水泡等，十足一個私人水上樂園。另外，事主亦為此在淘寶用數百元購入了一個洗池機，可說是準備十足。

有網民翻查事主過往在群組的發言，發現原來事主之前已在淘寶購入過便利店尺寸的雪櫃，令網民都嘆：「她一向都是玩這些size，一點也不出奇。」

【阿里巴巴9988】再有阿里產品開通微信小程序 閒魚淘寶特價版已提交申請　【下一頁

帖文引來網民迴響，不少網民都大嘆：「貧窮限制了我的想像」、「我缺的是水池嗎？我缺的是花園」、「我缺的是泳池嗎？我缺的是放得下這麼大個泳池的家啊！！！」、「首先我要淘過間屋先得」、「樓主泳池面積大過現在的納米樓」、「要淘多個救生員」、「好想去樓主屋企玩」。

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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