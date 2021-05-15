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【劉‧住保鮮期@iM網欄】韓國微旅行 We Miss Korea 主題宅渡假

名人薈萃 08:15 2021/05/15

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真的捨不得四月，因為有連續五日公眾假期，令整個月份都帶著濃濃的渡假氛圍。有朋友建議參加網上虛擬的旅行團去感受韓國和日本的氣氛，藉此緩解思念這熱門旅遊地點的心情。當指尖在手機上來來回回探索去那裏好的時候，竟然發現有一個以韓國做主題的staycation，二話不說訂了海景套房之餘，喜獲太上皇和皇太后一同參與，開心來個韓國微旅行。

香港人真的很懂得做生意，知道很多人已有差不多年半時間沒有「返鄉下」，嚴重的思鄉病幾達臨界點，為舒緩一下重症患者的情緒，像北角這間新酒店推出的We Miss Korea 住宿計劃，真的能讓住客在兩日一夜的行程裏，五感盡情投入韓國的文化和氛圍中。我們check-in後，便收到兩份韓國禮物包，內有非常受女士們歡迎的Whoo后護膚品。還有，嗜辣朋友們喜愛的Ottogi不倒翁泡菜拉麵和咖喱美食包。

去旅行一定會品嚐當地的美食，所以當天的自助餐便以韓國美食為主題，主打豚肉、牛、雞等作韓燒，還有韓式炸雞、泡菜五花肉包、雜錦炒粉絲、辣炒年糕等韓式美食，還有廚師在開放式廚房內，即場炮製中、韓、日熱食。而女士們最喜愛的甜品，款式更是種類繁多，有紅豆鯛魚燒、糯米冬甩、本地手作意式雪糕、 無花果抹茶小蛋糕和雜錦馬卡龍等，完全滿足了韓迷們口福和打卡的需要。真的估不到韓流滲透程度這麼高，太上皇和皇太后對韓食完全沒有違和感，燒肉、泡菜和辣炒美食等都吃得不亦樂乎。

品嚐豐富的午餐後，接着便來一趟韓國虛擬實景之旅，這VR體驗帶大家去到韓國八大特色地方如江原道、仁川、大邱市、尚慶南道和斧山等地的特色景點參觀，並由韓國導遊以歌唱，無樂器伴奏或其他方式來介紹當中景點的特色，完全豐富了我們的的VR體驗。

但若說到整個行程的焦點，那必定是一面穿上傳統韓服來打卡，另一面品嚐韓菓的韓國茶坊體驗。場地內提供全套韓服男裝、女裝和童裝，款式尺碼齊備，而且韓服用料光鮮整潔，絕對有別過往在某些韓國主題景點內見過的陳舊不潔韓服。

酒店還貼心地為女士們準備了各款配襯頭飾、韓式小道具如刺繡荷包和摺扇等供女士們選擇。現場負責的職員說，所有頭飾和道具在提供給客人使用前，已作噴霧消毒。好讓大家在韓國風貌的場景前拍照之餘，玩得開心亦放心。 這個活動完全沒有年齡界限，因為小朋友和女士們都是很喜歡穿着漂亮的衣服拍照，而且全程都有專責的職員照顧所需，1小時的漢服體驗，轉眼便完結。臨離開前皇太后還向職員說：「這是今次行程最好玩的地方，我真的很開心，謝謝你的款待。」真是你快樂，所以我快樂。

作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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