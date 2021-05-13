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【中概股業績】小鵬現跌4.4% 首季虧損按季輕微收窄　優於預期、何小鵬指芯片危機最早第三季緩解

新經濟追蹤 23:26 2021/05/13

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【中概股業績】小鵬交付量破紀錄　首季虧損按季輕微收窄　優於預期

小鵬汽車（美：XPEV）公布首季業績，受惠電動車交付破紀錄，虧損規模少於預期，虧損7.866億元（人民幣，下同），少於預期的虧損8.51億元，按季虧損亦收窄，去年第四季為虧損7.87億元。毛利率11.2%，按季增3.8個百分點。

小鵬汽車早段高開1.6%，高見25.67美元，其後倒跌，截至23點25分，報23.7美元，跌4.4%。去年11月24日高見74.49美元，至今累跌68%。

創辦人何小鵬指，第二季度將會是芯片供應最有挑戰的集度，短缺情況在第三季度可能得到緩解，最遲可能至明年第一季度，而公司正在聯繫新的供應商，以令芯片問題得到環境。

副董事長兼總裁顧宏地表示，第二季度小鵬汽車的預計車輛交付量為1.55萬至1.6萬輛，同比增長約380.2%至395.7%，而磷酸鐵鋰電池電芯的量產亦將在第三季度出現。

何小鵬又指，季度的強勁勢頭是由小鵬全棧自研的自動駕駛技術、差異化鮮明的產品策略，以及引領智能電動汽車發展和轉型的願景共同推動而來。儘管一季度面臨着傳統銷售淡季和芯片短缺的挑戰，但小鵬汽車交付量仍創歷史新高，為2021年開局打下良好基礎。

小鵬汽車首季首次計入軟件XPILOT的收入，但未有披露金額，總收入29.51億元，增長6.2倍，交付車輛13340輛，增4.9倍。

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記者：譚志偉

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