【中芯國際】中芯國際首季多賺148% 料全年收入、毛利率表現勝早前預期

▲ 中芯國際首季多賺147%。

中芯國際 （00981） 公佈，首季度銷售額約11億美元，按年增長22%。毛利率為22.7%，按年下跌3.1個百分點，按季改善4.7個百分點。純利錄得1.59億美元，按年增加148%，按季則下滑38%。

中芯國際今日收報23.8元，全日無升跌，成交額約8.3億元。

中芯指引，第二季度收入料按季增加17%至19%，毛利率介乎25%至27%。今年上半年營收預計約24億美元。

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中芯國際首席財務官高永崗表示，今年整個市場正向發展，正常情況下，公司本應延續去年高速成長態勢。但是公司被美國政府列入實體清單，在採購美國相關產品和技術時受到限制，下半年依然面臨不確定風險。

他續指，在2月份，公司給出的全年預期為收入中到高個位數成長，毛利率為10%到20%的中部。就目前公司掌握的信息來看，基於運營連續性不受重大不利影響這個不確定性的影響因素，公司全年收入和毛利率預計將超過2月的預期。為謹慎起見，公司暫不對下半年及全年業績預期做出具體範圍修正。

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編輯：陳健婷