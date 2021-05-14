  • 31°C
香港時間 : 2021514日 (五) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯國際】中芯國際首季多賺1.48倍　聯合CEO：美國制裁下與外國「有流程可走」

股市 11:59 2021/05/14

分享：

【中芯國際】中芯國際首季多賺1.48倍　聯合CEO：美國制裁下與外國「有流程可走」

中芯國際 （00981） 公佈，首季度銷售額約11億美元，按年增長22%。中芯國際首季盈利按年增1.48倍至1.59億美元，按季則下滑38%。中芯國際受美國制裁陰影濃罩大半年，小米 （01810） 日前與美國國防部達共識剔出黑名單，中芯國際於分析員會議被問及會否尋求和解，中芯國際聯合首席執行官趙海軍稱，一直與相關政府部門溝通，惟不便討論箇中細節，並指中芯國際與供應商、國外政府達一定共識，「有流程可以走」。

中芯國際今早股價高開3%，升幅不斷收窄，最新僅升0.4%，報23.9元，成交11.5億元。

中芯國際首席財務官高永崗剛則表示，公司被美國政府列入實體清單，在採購美國相關產品和技術時受到限制，下半年依然面臨不確定風險。高永崗補充，今年整個市場正向發展，正常情況下，公司本應延續去年高速成長態勢。

趙海軍表示，今年經營環境充滿挑戰，但多個芯片領域供不應求情況延續，會優先分配產能予長期合作的客戶及高毛利產品。

產能部署方面，中芯去年2月於北京簽約建廠，計劃2024年完成第一期項目，可生產10萬片12英寸晶圓。另外，中芯在深圳已完成建設每月4萬片12英寸月產能生產線，但考慮到美國實體清單影響，來年量產的過程有延遲風險。

74歲蔣尚義將重選連任3年中芯董事，可見【下一頁】

電廠跳機台灣各區輪流停電　台積電運作暫不受影響惟美股盤前續跌、蔡英文：供電將會陸續恢復【下一頁】

中芯國際今年首季毛利率為22.7%，按年下跌3.1個百分點，按季改善4.7個百分點。中芯指引，第二季度收入料按季增加17%至19%，毛利率介乎25%至27%。今年上半年營收預計約24億美元。

高永崗續指，在2月份，公司給出的全年預期為收入中到高個位數成長，毛利率為10%到20%的中部。就目前公司掌握的信息來看，基於運營連續性不受重大不利影響這個不確定性的影響因素，公司全年收入和毛利率預計將超過2月的預期。為謹慎起見，公司暫不對下半年及全年業績預期做出具體範圍修正。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【中芯國際】中芯以31億元交易對價 出售子公司SJ Semiconductor全部股權

【台積電TSMC】台積電修改先進製程定義　中芯國際最高級製程不再「先進」？

編輯：陳健婷

港股 業績公布 中芯國際（00981）

上一篇文章

市場對縮表升息的炒作可能告一段落

下一篇文章

【債券市場】首季全球債務市場減少1.7萬億美元 兩年半以來首次下跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）