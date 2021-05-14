▲ 【中芯國際】中芯國際首季多賺1.48倍 聯合CEO：美國制裁下與外國「有流程可走」

中芯國際 （00981） 公佈，首季度銷售額約11億美元，按年增長22%。中芯國際首季盈利按年增1.48倍至1.59億美元，按季則下滑38%。中芯國際受美國制裁陰影濃罩大半年，小米 （01810） 日前與美國國防部達共識剔出黑名單，中芯國際於分析員會議被問及會否尋求和解，中芯國際聯合首席執行官趙海軍稱，一直與相關政府部門溝通，惟不便討論箇中細節，並指中芯國際與供應商、國外政府達一定共識，「有流程可以走」。

中芯國際今早股價高開3%，升幅不斷收窄，最新僅升0.4%，報23.9元，成交11.5億元。

中芯國際首席財務官高永崗剛則表示，公司被美國政府列入實體清單，在採購美國相關產品和技術時受到限制，下半年依然面臨不確定風險。高永崗補充，今年整個市場正向發展，正常情況下，公司本應延續去年高速成長態勢。

趙海軍表示，今年經營環境充滿挑戰，但多個芯片領域供不應求情況延續，會優先分配產能予長期合作的客戶及高毛利產品。

產能部署方面，中芯去年2月於北京簽約建廠，計劃2024年完成第一期項目，可生產10萬片12英寸晶圓。另外，中芯在深圳已完成建設每月4萬片12英寸月產能生產線，但考慮到美國實體清單影響，來年量產的過程有延遲風險。

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中芯國際今年首季毛利率為22.7%，按年下跌3.1個百分點，按季改善4.7個百分點。中芯指引，第二季度收入料按季增加17%至19%，毛利率介乎25%至27%。今年上半年營收預計約24億美元。

高永崗續指，在2月份，公司給出的全年預期為收入中到高個位數成長，毛利率為10%到20%的中部。就目前公司掌握的信息來看，基於運營連續性不受重大不利影響這個不確定性的影響因素，公司全年收入和毛利率預計將超過2月的預期。為謹慎起見，公司暫不對下半年及全年業績預期做出具體範圍修正。

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編輯：陳健婷