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【本土情懷】「拾字看城」香港字藝展覽　將軍澳廣場體驗文字工藝、探索香港（多圖）

商業 19:38 2021/05/13

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將軍澳廣場「拾字看城」香港字藝展覽

日常生活中的中文字有不同大小、形狀、設計，當中亦蘊藏豐富的字藝文化。將軍澳廣場由今日起，舉行「拾字看城」香港字藝展覽，並有一系列工作坊及專家，從文字工藝探索香港。

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活動由今日至6月9日舉行，將會以深入淺出的方式呈獻香港字藝文化及歷史。展覽其中一部分圍繞各種香港字藝，分為「香港傳統工藝字」與「香港當今城市字」，展現近乎絕跡的活字印刷技術。另外亦有鐵片鑿字、膠牌招牌字、霓虹燈字、馬路字等，訪客可在「字裏行間」探索香港字藝的變遷。

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新式合體字越趨普及，將軍澳廣場亦特意設置3米闊的合體字打卡牆，牆身上蘊藏三十個現代及有趣的新式合體字，破格設計成為文青打卡位。將軍澳廣場亦聯同不同單位舉辦一系列工作坊，包括活版印刷體驗工作坊，在專業導師的指導下親手體驗利用凹凸鉛製字粒印刷的過程。另外，同場亦有模板字丶筆跡分析及霓虹燈拼圖工作坊等，製造獨一無二的紀念品。

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責任編輯：葉泳珊

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