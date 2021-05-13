【美元走勢】專家料美滙指數試衝95新關 儲局最快2023年開始加息

▲ 美國通脹急升推高債息及美元，專家料美滙指數或試衝95新關。

美國剛公布4月份通脹急升4.2%，為股債市場帶來大驚嚇，因升幅為13年最勁，中資專家預期，美國通脹持續升溫逼埋身，將刺激美國10年期債息於今年內或衝上2.25厘高位，債息抽升亦推高美元，美滙指數今年可能試衝95新關。而信銀國際及上商的名家齊料，聯儲局於2023年開始加息。

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花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧今晚回應本報查詢指，美國4月核心通脹顯著升溫，該行早前已多次提及，美國不少經濟環節逐步回復正常，而今次物價升幅超出預期，或正體現了這看法。不過，上周五（7日）當地公布的非農業就業職位增幅遠遜預期，凸顯目前通脹步伐仍存在明顯不確定性。

黃栢寧補充，預計聯儲局會觀察4月由臨時性因素帶動的物價強勁上升，以至未來幾個月的數據，對評估物價上漲的持續性將很重要。

黄栢寧又指，美滙指數3個月內的預測為92.14，6至12個月預測為93.82，長線預測則為94.07。且預期今年美國10年期債息波幅區間，或處於1.5至2厘，未來有機會進一步上試2.5厘。

中信銀行（國際）經濟師李業勤博士指，美國通脹遠超市場預期，主要是低基數效應，但相信通脹持續高企，且維持聯儲局於第4季開始縮減買債的預期，最快或於2023年加息。

至於對美元後向把脈，李業勤博士說，美滙指數於今年初低見89.4，相信已見底，年內或再挑戰95新高，年底目標94。而10年期美債息可能高見2.25厘，年底仍企穩兩厘大關。

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此外，華僑永亨經濟師李若凡回應本報查詢指，美國4月份通脹數據超乎預期，主要受5大因素左右，包括：去年基數低、積壓需求釋放、供應鏈瓶頸問題嚴峻、工資增長、以及大宗商品價格持續上升。不過，李若凡認為，隨着低基數效應消退，通脹率能否維持在目前的高水平，仍屬未知數。何況聯儲局官員亦堅持，在勞動力市場仍存在缺口的情況下，通脹率的上升不可持續。目前，她預期美聯儲2023年底之前不會調整利率。展望美滙指數的前景，李若凡料，今年可能主要在90到93區間内波動，暫沒有年底目標預測。而美國10年期美債收益率，可能暫時在1.55%至1.75%區間内波動，年底預測或上升至2%。

而另外兩位專家不約而同預期美元年內波幅頗大，韓資樂天證券銷售總監陳欣預計，美滙指數年內上落區間介乎89至94，年尾目標93。然而，上商研究部主管林俊泓卻較保守，畢竟上月美國通脹急升，乃受拜登政府紓困派錢、以至汽車銷售上升等特殊原因，料下半年CPI逐漸回落，料美滙指數今年內在88至94爭持，年底見92，同時預期儲局於2023年恢復加息的機會較高。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪