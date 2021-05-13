【網民熱話】家貧但夢想從事創意媒體　家人卻望獨生女揀大學「搵食」科　網民：追夢是有錢人的專利

夢想與麵包該選哪個，一直都是一個爭論不休的議題。近日在討論區，就有網民發帖，指自己家境貧窮，加上自己是獨生女，家人希望事主日後可修讀較「搵食」的科目，但事主就希望修讀有關創意媒體的科目，事主認為這些科目日後好大機會「乞食」，令她十分掙扎。

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事主經歷：

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帖文引來不少網民回應，網民反應兩極，有網民就認為窮人不要追夢，並建議可以自學媒體的技能，「讀了『搵食』科先，media可以自學，那個不知道甚麼理論階梯：先維持生活所需(先賺錢)，之後才滿足自我需求(後興趣)」、「窮人就不要學人追夢，真心，你是獨生女一定要養老，連自己和家人都沒照顧好，去到三十多歲都還是賺兩萬多，你怎養自己和兩老？」、「追夢這些要麼工餘做，要麼『上岸』之後才做」、「窮人沒有資格說夢想，這個是有錢人專利，除非你的夢想好賺錢。」

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不過亦有網民持相反看法，反指商科競爭大，也不一定能賺錢，叫事主做自己想做的事，「跟你說，讀BBA（工商管理）、ACCT（會計）都不一定『揾到食』，如果不喜歡， 只是浪費自己青春」、「做自己想做的事，這是你的人生呢，加上創意媒體才好做，未來就是要這些多過ACCT、BBA（機械人都做到的事）」、「好多人會以為商科跟錢有關就搵到食，但年年幾千人從這科畢業，正所謂行行出狀元，你選合適的科目，用心讀，一樣可以賺錢。」



